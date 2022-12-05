皇冠海岸觀光圈成果發表會

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處(以下稱北觀處)推動的「皇冠海岸觀光圈」於3日舉辦成果發表會，現場邀請觀光圈內30家優質店家展示風格形塑成果，交通部觀光局副局長周廷彰、台灣旅遊交流協會會長賴瑟珍、金門縣政府觀光處處長丁健剛、基隆市政府觀光及城市行銷處科長楊皓凱、朱銘美術館館長賴素鈴及皇冠海岸觀光圈在地協會多位理事長皆到場共襄盛舉。透過此次成果發表會，讓參與民眾更加認識皇冠海岸觀光圈店家特色，吸引未來到皇冠海岸旅遊，帶動整體觀光發展力。

周廷彰副局長表示，「皇冠海岸觀光圈」是距離國際市場最近的觀光圈，在北觀處及業者攜手努力，加上觀光局國際行銷宣傳，皇冠海岸觀光圈的客群銷定國際旅客，以地利之便、搭配不同主題遊程 及套票，吸引遊客能夠愛上皇冠海岸，達成「皇冠海岸 觀 光之冠」的目標。

觀光局副局長周廷彰。圖/主辦單位提供

北觀處從110年底籌組皇冠海岸觀光圈，以新北五股、八里、淡水 、三芝、石門、金山、萬里到基隆全區為範圍，盤點、整合觀光資源與在地特色店家，透過凝聚共識、產業形塑提升軟硬體服務品質、串聯遊程及行銷推廣等，打造極具國際吸引力的必訪旅遊地，藉由觀光圈平台，與在地建立共享、共好、共利的合作模式。 本次參與產業風格形塑店家共計有30家 分屬食、宿、遊、購、行等五大觀光類別，在執行單位國立高雄餐旅大學團隊協助之下，於硬體改造軟體提升(如產品開發、服務模式建置、品牌識別等)及行銷宣傳方面等皆有亮眼的成績。有別以往輔導的案例大多是事先設定好的目標，皇冠海岸觀光圈產業形塑計畫是由業者先行自我檢視，再透過業師配對進行一對一的痛點分析、檢討、改善，達到提升服務品質的成果。值得一提的是，透過皇冠海岸觀光圈的運作，不僅單點店家的品質提升，也促成圈內店家的跨域結盟，例如淡水將捷金鬱金香酒店的「抹茶觀音山」甜點，便是結合三芝牧蜂農場的水筆仔蜜所製成的美味下午茶。

「皇冠海岸觀光圈」成果發表會現場盛況。圖/主辦單位提供

現場活動由觀音山在地創作歌手林助家領軍的「A-GA樂團」帶來 以北海岸做為創作靈感的歌曲熱鬧開場，除可了解各家業者在風格形 塑前後對比外，還有展售各家熱門產品，民眾現場可一次購足皇冠海岸優質產品!成果發表會在聲林之王-王哲威及陳柔安的演唱及活潑有趣的互動問答下順利結束。 詳情北觀處官網 https://www.northguan-nsa.gov.tw/user/main.aspx?Lang=1 北觀粉絲團-幸福北海岸 https://www.facebook.com/northguan