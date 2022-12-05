踏輕首創鴨式火鍋　遠東百貨信義A13免費試吃

立冬開始，近期溫度持續下降，「火鍋」成了大多數民眾補氣的首選。許多業者已嗅到寒流商機，不斷開發出新口味，滿足不同族群的味蕾，其中踏輕Touchin推出四款獨家風味的全鴨式火鍋，有別以往常見的鍋物，口味獨特又新穎，包含蝦味熬煮的薑母鴨、鮮甜順口的黑胡椒洋蔥鴨、椒香開胃的胡椒鴨，還有麻辣回甘、湯頭溫潤的麻辣鴨。而黑胡椒洋蔥鴨在上市三天內，即在電商平台銷售超過1,000隻，造成追捧鴨式火鍋風潮在台興起。

踏輕Touchin除了鞏固網路商機外，也搶攻疫情緩和後的人潮，第一步則選在百貨公司駐點，提供免費試吃服務。業者謙虛表示，雖然在網路上已有小小成績，但「口味」很主觀，為了滿足更多人體驗感，在實體門市祭出免費試吃活動，喜歡再買的服務。首站則挑選人潮眾多、交通方便的遠東百貨信義A13。

踏輕Touchin最引以為豪的講究食材與製程，每份鴨肉鍋均嚴選足重1.8公斤的上等土番鴨，以全鴨去除容易有腥味的鴨頭、屁股、血條等，鴨隻不切塊直接入湯熬煮，確保整體鴨肉鮮甜的風味基礎。在湯頭方面，各種口味均有高規格要求，以麻辣鴨肉鍋為例，鍋底嚴選四種辣椒爆炒、煉製辣油，創造出豐厚層次的底蘊，也用700cc的雞高湯、黑米米酒、屏東車城洋蔥去熬煮成鮮甜溫潤的風味，更用上等牛油、豆瓣醬、低溫烘焙扁魚、初榨魚露提升鴨肉口感的層次，最後將川燙好的土番鴨、麻辣湯頭放入蒸籠慢火蒸煮2小時，每一口鴨肉都能入味與入口即化，受到老饕們的喜愛。

其他鴨式火鍋用料實在，光是黑胡椒洋蔥鴨肉鍋就用1公斤洋蔥去熬煮，再搭配沙勞越黑胡椒粒，不只品嘗到鴨肉自然鮮甜，還能喝到湯汁的清爽回甘；蝦黃厚薑母鴨則選用養殖白蝦的頭部精華(約200g)、老薑原汁(約300cc)、黑米米酒、雞骨高湯慢熬而成，也創造薑母鴨與蝦湯的完美融合，一口就上癮。

一道好鍋物，只要解凍後加熱，美味料理立即上桌，適合親朋好友聚餐、節慶圍爐，甚至是外宿露營時享用。冷冷的冬日有了暖身鍋物的陪伴，身體自然暖呼呼。民眾除了可至踏輕Touchin官網選購鴨肉火鍋，還可到遠東百貨信義A13免費試吃各種口味，試吃喜歡就可購買回家享用喔。