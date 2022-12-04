苗栗西湖鄉在地店家辦活動推親子慢旅

「西湖有恁-親子同樂會」有吃有玩，充滿歡樂

由苗栗縣西湖鄉在地店家組成的「西湖有恁UNIQUE」中小企業數位群聚，12/3(六)～12/4(日)於「柴燒卡帕尼餐廳．戶外廣場」舉辦「西湖有恁-親子同樂會」活動，現場有親子DIY活動、午後音樂會、在地農特產品展售…等豐富活動，親子家庭同遊，充滿歡樂氣氛。

苗栗縣西湖鄉是個傳統農業鄉鎮，消費者大多來過國道三號的西湖服務區，卻鮮少到國道三號下的西湖鄉走走，為了突破這樣的困境，110年～111年西湖許多在地商家，在經濟部中小企業處輔導下，共同組成「西湖有恁UNIQUE」中小企業數位群聚，由西湖柚子家民宿擔任領導企業，結合西湖鄉的農業特色，聯合在地商家一起推出許多食農教育體驗活動，從半日遊、一日遊，到現在的兩日親子慢旅行程，讓更多親子旅客造訪西湖。

今日活動加入Line@好友即可獲得數位優惠券，展示數位輔導成果。攝影／張郁鍾

「西湖有恁UNIQUE」中小企業數位群聚於「柴燒卡帕尼餐廳戶外廣場」舉辦「西湖有恁-親子同樂會」活動，展現兩年來的中小企業數位群聚合作成果，現場有多樣豐富的親子DIY活動：柴燒卡帕尼-親子烘焙DIY、西湖柚子家民宿-松果聖誕樹DIY、吉軒農場-草莓盆栽DIY、西湖冰薯-地瓜湯圓DIY、好望角蕃薯園-親子彩繪環保風車…等豐富DIY活動。

「西湖有恁UNIQUE」中小企業數位群聚領導企業～「西湖柚子家民宿」的創辦人-吳浚瑀表示，過去西湖大多都是利用政府經費舉辦各種免費食農教育活動，來的客源幾乎都是鄰近地區的客人，110年～111年間透過在經濟部中小企業處輔導，組成的「西湖有恁UNIQUE」中小企業數位群聚推出的各種食農教育活動，如：玉米農夫訓練營、草莓農夫訓練營…等活動，皆吸引到願意付費的家庭客群，且迴響熱烈，讓更多家長團體、學校團體接洽預約食農教育體驗遊程，成績斐然。

這次活動，除了展現成員的數位成長，還透過Line@發行數位優惠券，活動當日消費立即可使用，現場另外還有安排午後音樂會～樂手現場Live演唱，以及西湖在地農特產品展售：古媽媽客家美食、千蕙有機農場當季苦茶油、九榕塘果園、綠景複合農園有機蔬果…等展售，豐富的親子活動，大小朋友都玩得非常盡興，更多活動詳情、食農教育體驗活動預約，歡迎洽詢「西湖有恁UNIQUE」Facebook粉絲專頁：https://www.facebook.com/xihu.unique