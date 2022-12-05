探尋威士忌百年工藝的珍稀語彙艾德多爾打造「法式餐桌上的匠心藝術」

以風味醇厚、數量稀少的雪莉桶風味見長，遵循古法全手工裝瓶，匠心堅持只為保留更多風味上的迷人細節，被譽為19世紀的酒廠奇蹟—艾德多爾，2022年冬季將攜手北、中、南三地，最具特色的法式餐酒館，推出「法式餐桌上的匠心藝術」品酩會，以艾德多爾經典的四款威士忌為靈感佐餐，搭配法餐中的經典主菜，激盪出豐富且多層次的味蕾驚喜！即日起於 Accupass 活動通開放報名，一次盡享艾德多爾單一麥芽威士忌與特色法餐交織的絕佳體驗，每場次名額數量有限，額滿為止。

「艾德多爾 10 年單一麥芽威士忌」水果乾提味。Oloroso西班牙雪莉與杏仁味香氣，聖誕蛋糕香料味、金色糖漿、杏仁甜味，來自傳統小型農場蒸餾器所創造出的獨特豐富口感，充滿水果蛋糕帶出焦糖雪莉香氣尾韻。700ml / A.B.V 40%，建議售價：$1,500。業者提供

「艾德多爾 12 年喀里多尼亞單一麥芽威士忌」葡萄乾、無花果、蜂蜜三種平衡香氣，帶來香甜的聖誕蛋糕、烤杏仁混合柳橙香料、豐富水果味的口感，層次豐富尾韻則綿延出槳果、蜜香紅茶以及肉桂風味。700ml /A.B.V 46%，售價：$2,200。業者提供

創立於1825年，擁有逾一世紀歷史的艾德多爾，被形容是蘇格蘭「19世紀酒廠奇蹟」，決大部分製程仍採用人力進行，承襲「三人行」團隊編制運作，從生產麥汁所使用的鑄鐵製開放式糖化槽，到使麥汁能溫和地冷卻的莫頓式冷卻器，以及熟成用松木製發酵槽、堪稱業界最小的蒸餾器與銅製蟲桶冷凝器，皆完整復刻維多利亞時期的手法與釀造設備，艾德多爾堅守傳統匠藝精神，藉由手工釀製打造出層次豐富且醇厚珍稀的佳釀，也因此獲得威士忌聖經作者 Jim Murray：「最平凡的威士忌，在最小的酒廠製作，卻帶來最大的驚喜！」的美譽。

「艾德多爾21年原酒強度單一麥芽威士忌」一開瓶便能感受到波本桶的香氣元素，猶如走進有光透進的雪莉酒桶森林，長年於Oloroso雪莉酒桶中陳化，將酒液個性塑造成宛若數百年神木年輪般的層次堆疊、厚實繁複口感。尾韻悠長繚繞，溫暖的香料及木質香氣引人流連回味。700ml / A.B.V 原桶強度，建議售價：$11,800 。業者提供

「艾德多爾 10 年泥煤單一麥芽威士忌」薄荷葉的香甜氣味，高地均衡細膩的泥煤香氣，搭配艾德多爾酒液的油脂感，均衡順口，大量甜香料與煙燻香口感，充滿悠長甘甜的灰燼氣息尾韻。700ml / A.B.V 46%，建議售價：$2,090。業者提供

『Marriage』法文原意為結婚，亦用在形容餐酒搭配得如同天造地設，本次艾德多爾帶來四款精心釀造如同藝術品般的酒款，分別攜手在今年獲得美食評鑑「500盤」獎項的野驢小餐館WILD DONKEY (台北)、高人氣、具備摘星潛力的FReNCHIE FReNCHIE(台中)、以及位在府城，網路票選第一的洛義ROY(台南)，藉由頂尖侍酒師的體驗設計，並以如同藝術導覽般，循序漸進地帶領品飲限量精緻的艾德多爾 10 年、12 年、艾德多爾泥煤 10 年，與強勢回歸台灣市場的艾德多爾 21 年原酒強度單一麥芽威士忌。其中，小批次手工生產的艾德多爾21年為高年份原酒，依循最傳統的製程完美地保留艾德多爾的原酒風貌。純飲時可以先感受到暖香料氣息慢慢地滑入喉中，緊接著水果如蘋果、梨子帶著一絲焦糖慢慢的在舌尖擴散，在與傳統法菜鴨腿結合時，除了如同完美醬汁般交融出橙香、肉荳蔻以及如同法式奶油般輕柔的包覆的乳化焦糖香，更是將原本野味濃郁的鴨肉瞬間撫平躁動，在口中釋放出最鮮甜的風味，是餐桌上不論純飲或搭餐都能展現極致品味的藝術之作。

活動詳情請洽台灣總代理廷漢企業（Cottingham Ltd.）或上Facebook粉絲頁「Edradour 艾德多爾 單一麥芽蘇格蘭威士忌」。

品酩會活動詳情購票方式：

Accupass活動通 https://www.accupass.com/go/edradour

(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)