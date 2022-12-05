格蘭菲迪全新高年份珍稀酒款時光臻藏系列限量登台

Glenfiddich格蘭菲迪單一麥芽威士忌，自1887年酒廠建立至今的百餘年間，持續突破傳統製酒框架，以威士忌領路者之姿與時俱進；總以不同面貌引領人們不斷向前的精神，時間是不曾駐足、領路者的極致展現外，更是使威士忌風味更臻獨特的重要元素。為了向時間致敬，格蘭菲迪日前推出全新《TIME RE：IMAGINED時光臻藏》系列，以威士忌的熟成藝術為時光顯影，展現格蘭菲迪對於時間的想像，並以富含層次的極致風味，帶領品酩者重新定義、感受時間。

格蘭父子台灣分公司行銷總監陳瀅如表示，格蘭菲迪從1887年聖誕節淬鍊出第一滴單一麥芽威士忌開始，時至1963，成為第一個將蘇格蘭單一麥芽威士忌推向全世界的品牌地位後，在1998年更領先業界，首創以蘇羅拉系統釀造威士忌。在時間歷程的推進下，格蘭菲迪體現勇於創新的核心精神與深厚製酒底蘊。推移至2022，歷經三代調酒師輪番監督與耐心開發下，置放於珍稀橡木桶熟成數十年的《TIME RE：IMAGINED時光臻藏系列》終於問世，此頂巔之作包含30年、40年、50年三款歷經不同時間長度淬釀的珍稀酒款，各自代表格蘭菲迪對於時間的詮釋與崇高致敬。

格蘭菲迪《TIME RE：IMAGINED時光臻藏系列》上市發表會，特別選在七海文化園區舉辦，並由格蘭父子洋酒公司大中華區董事總經理周學文（右）及格蘭父子台灣分公司行銷總監陳瀅如，引領來賓感受時間、品鑑時光。業者提供

格蘭菲迪《TIME RE：IMAGINED時光臻藏系列》上市之際，特別於七海文化園區舉辦「時光臻藏奢宴」為時光塑形「時間」身為極致的領路者，從不為誰停止，只由人感受、記憶與共鳴，引領人們感受時間、品鑑時光。以「重塑時間的時空隧道」為活動拉開序幕，在光影、聲音、藝術創作等極致感官體驗下，讓抽象的時間概念栩栩如生；隨之而來的品酩環節，在品牌大使詹昌憲James的帶領下，品味時間在威士忌酒液中留下的平衡與美妙。分秒間的千變萬化，在格蘭菲迪打造的沈浸藝術體驗與時光臻藏品酩下，更顯非同凡響、值得一再銘記與回味。

時間的刻度，「格蘭菲迪30年單一麥芽威士忌」在西班牙歐羅洛索雪莉橡木桶和美國波本橡木桶中歷經超過30年的熟成過程，使得這款威士忌蘊含了獨特的香氣與風味。每一桶都由首席調酒師精心聞香、挑選和調和，在飽滿的橡木氣息和蜜糖般的溫潤間取得最好的平衡。酒精濃度：40%。建議售價：TWD. 37,000。業者提供

詹昌憲表示，「格蘭菲迪30年單一麥芽威士忌」是由格蘭菲迪首席調酒師耐心投入30年的等待，悉心觀察沉睡在橡木桶內酒液的變化，再藉其精準的判斷力，於熟成過程中最完美的瞬間為威士忌裝瓶。這個瞬間，彷彿是格蘭菲迪在不斷流逝的時間中，留下精準的一道時間刻度，更體現出歷時30年的深思熟慮、期待和盼望。包裝設計上，以生動表現力體現了結構的極致美學。以緞帶交錯飛舞般的律動感，詮釋時間的流動，與懸掛的酒瓶形成對比，表現首席調酒師在動態的時軌中捕捉到的完美瞬間。

時間的軌跡，「格蘭菲迪40年單一麥芽威士忌」時間彷彿是歷經多年，風雨磨礪的岩層，非凡的風采。因此40年成為富有變化與層次的一款頂級威士忌。格蘭菲迪獨有的工藝，保留每批次部份原酒，並與新批次的酒體融合，讓風味不斷堆疊進化。這就是時間、歲月、經驗積累的極致，超乎常人的領路者思維，以實體而有形的軌跡展現。酒精濃度：每一批次不同，46%左右。建議售價：TWD. 143,000。業者提供

而「格蘭菲迪40年單一麥芽威士忌」則是運用獨步業界的「蘇羅拉系統」工藝，融合每個不同批次的原酒，使酒液在歷經不斷堆疊、交互影響下，留下豐富層次與完美平衡的極致風味。為呼應時間在自然界留下的有形軌跡，此款外包裝，以石英、大理石與雲母的複合材料打造，使得每一瓶都有自己獨一無二的紋理，描繪著時間堆疊的軌跡，每一個鏤空都窺見威士忌的桃花心木色調，彷彿一段探訪隱藏珍寶的旅程。

時間的答案「格蘭菲迪50年單一麥芽威士忌」當威士忌存放至21年，將被評估是否適合進一步的陳釀。在數十萬桶中，只有三桶能存放超過50年。2018，這三桶威士忌融合並再放入美國橡木桶中熟成兩年，於2020年裝瓶。 酒精濃度：非冷凝過濾，43.8%。建議售價：TWD. 1,426,000。業者提供

另外，詹昌憲強調，氣壓、溫度、濕度等任一細小的因素，都將影響著威士忌陳年與酒液品質。在數十萬只橡木桶的原酒中，僅有三桶能夠成功綿延50年的光陰。「格蘭菲迪時光臻藏系列50年」歷經三代調酒師、持續陳年50年的酒液，是時間見證了這款威士忌的熟成，亦是透過時間的考驗，格蘭菲迪展現其深厚的製酒底蘊。包裝設計上，邀請數據藝術家Manuel Jimenez Garcia透過AI演算法，將格蘭菲迪廠區50年來歷經的氣候數據，訂製為獨特的3D結構，再與頂級水晶相互輝映之下，這瓶威士忌包裝刻畫了格蘭菲迪歷經時間考驗下的堅韌不拔。

如欲購買格蘭菲迪時光臻藏系列，請洽全台私藏酒窖 (週二～週日 11:30至20:30)

台北店：台北市仁愛路四段426號 (02) 2729-0919

台中店：台中市西屯區市政北二路21號 (04) 2258-9839

高雄店：高雄市鼓山區明誠四路280號 (07) 555-9519

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