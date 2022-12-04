六扇門「椒心濃奶鍋」新上市 買一送一優惠只到今天

網友激推「小火鍋霸主」超過30種湯底選擇的六扇門時尚湯鍋，以平價160元起、湯底多樣化、高CP值的經營理念，全台目前共有77家門市，豐富自助吧、豬油拌飯、泡麵無限吃到飽，打著「不怕你來吃，只怕你不來」的口號，品牌創立至今第8年，已擁有許多死忠饕客喜愛。為搶攻冬日火鍋商機，六扇門日前再推出麻奶鍋新品「椒心濃奶鍋」（售價200元)，為回饋饕客鍋友們特別祭出新品限時買一送一優惠活動，全台限店限量1,000組，每人限購1組，優惠只到今天（12/4），搶好康手腳要快。

六扇門最新推出的「椒心濃奶鍋」融合了麻香有勁「川味麻辣鍋」及奶韻醇厚「香濃牛奶鍋」兩大熱銷鍋物，升級消費者的味蕾享受。圖／六扇門提供

六扇門新推出的「椒心濃奶鍋」研發靈感源自於麻香有勁「川味麻辣鍋」及奶韻醇厚「香濃牛奶鍋」兩大熱銷鍋物，主廚特將兩者完美融合升級，嚴選「四川大紅袍花椒」及數十種中藥，精心煉製成香氣撲鼻的獨門椒麻醬，加入紐西蘭頂級牛奶，以慢火熬煮出療癒人心的椒心濃奶湯底，就算是平常不吃辣，也能舒心大嗑的溫和系麻辣鍋。此外，為滿足追求極致奶香的牛奶控，還能加20元升級濃郁起司，喝湯時享受「麻中帶勁、超過癮」、「又麻又濃、好紓壓」的溫潤好滋味。

六扇門最新推出的「椒心濃奶鍋」融合了麻香有勁「川味麻辣鍋」及奶韻醇厚「香濃牛奶鍋」兩大熱銷鍋物，升級消費者的味蕾享受。圖／六扇門提供

另外，六扇門為回饋支持多年的粉絲，並於限定門市加碼推出寄鍋優惠，參與活動即可享有買10送1及買20送3，單鍋最低只要130元起，讓所有火鍋控盡情大快朵頤一番。

相關詳細活動資訊可至六扇門官網或粉絲專頁查詢。