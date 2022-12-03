迎接農曆新年 各家餐廳推出除夕圍爐餐宴吃到飽

2022年已進入最後倒數，兔年的農曆新年也即將來到！春節假期長達10天，今年不只各大飯店推出年菜相關商品，婚宴會館更順勢推出搶手的除夕餐宴。甚至，在傳統市場深耕超過20年的在地品牌也加入戰局，準備搶攻年節50億元的年菜商機。

除夕餐宴不只要色香味俱全 加入樂團表演滿足新年五感享受

青青婚宴文創集團今年集結旗下3大特色莊園推出除夕圍爐餐宴，五人宴10,888元+10％起、十人宴15,888元+10％起。值得推薦的是，無論是多少人用餐，均可享用十道精緻料理，在嶄新的一年開始，就要吃好吃滿、十全十美。創意精緻菜色包含鮑魚干貝沙拉、清蒸龍虎斑、人參精燉金鳳凰、泰皇咖哩/威果起司焗龍蝦、杏仁堅果肋上排，以及過年不能少的排翅上湯佛跳牆。

酒香十足的晶透酒香醉雞腿。圖／青青婚宴文創集團提供

除了豐盛美食以外，晚宴更搭配精彩的現場表演與各項娛樂節目。今年青青不僅提供內用餐宴，更推出外帶熟食服務，可至現場外帶『即食年菜組』，在家也能輕鬆享受幸福的三代同堂。青青集團表示，今年年菜詢問度較去年同期成長10％，營業額估計可成長5％。目前各分館訂位狀況已達8成，並預留部分席次提供現場來客使用。

五菜兩湯加甜點只要2,288元 大啖頂級佛跳牆、人參烏骨雞

不讓餐飲集團專美於前，今年加入年菜戰局的還有深耕傳統市場的「百崧食品」，農曆春節推出經典年菜組合，主打實惠價格、傳統美味，亦大張旗鼓搶占家庭主婦市場。「喜臨海陸珍味宴」包含5菜2湯1甜點，12月31日前訂購即可享早鳥優惠價2,288元，兼具美味又方便料理的外賣年菜組合，適合6-8人享用。內含人參烏骨雞/元氣蟲草黃金雞(2選1)、頂級佛跳牆、網西蝦卷/網西蚵卷/網西肉卷（3選1）、椒麻鳳爪/醃燻鳳爪(2選1)、麻油猴菇/麻辣猴菇(2選1)、獅子頭、香滷牛肚/麻辣牛肚(2選1)及綜合包心圓。而近年來推出系列商品「牛皮氣」、「泰好吃」、「韓式饌」以及「今天不吃肉」，都深深擄獲饕客們的心。無論哪一道菜，加入自己的巧思與創意，均可成為經典又美味的傳統年菜。

深耕傳統市場的百崧食品，主打傳統經典菜色，圖為獅子頭。圖／百崧食品提供

桃園「金牌好店」只要3,980元 吃得到高檔黃金鯧與鮑魚

除了內用及熟食年菜外帶，各家品牌更瞄準懶人商機，推出各式各樣令人眼花撩亂的「冷凍年菜」。身為桃園金牌好店的「川門子時尚餐廳」，於即日起至2023年1月19日止，年菜外帶套餐開放限量預購。豐盛的五菜一湯搭配甜點、甜湯，只要3,980元。年菜豐富多樣，包含「金牌家鄉筍絲東坡肉」、「南洋風味酸甜黃金鯧」、「菠菜奶香干貝燴蝦仁」、「香蒜蒸鮑魚寧波年糕」、「溫補黃金蟲草燉全雞」及「芋香鰻魚櫻花蝦米糕」，不只高檔的五菜一湯。還有孩子們最愛的飯後甜品(招財黑金奶黃流沙包)及甜湯(黑木耳包心粉圓甜湯)。現在訂購年菜套組，還可用580元加購原價880元的「金牌一品佛跳牆」，讓民眾喜慶迎接新年。