「臺灣工藝演譯28＋」盛大開展 啟動轉型「臺灣工藝獎」

由文化部指導、國立臺灣工藝研究發展中心主辦「臺灣工藝競賽」已歷經28屆，是國內歷時最久、總獎金最高的綜合型工藝競賽項目。2日宣告啟動轉型為「臺灣工藝獎（Taiwan Craft Award）」，擴大獎項範疇以更宏觀、全面性角度來獎勵工藝領域人才，對於扶持工藝人才的協力者亦給予肯定。

文化部長李永得表示，感謝新光三越集團長年支持臺灣工藝發展，在行政院長蘇貞昌支持下，文化部及工藝中心計畫明年起預算將大幅提高，以「臺灣工藝文化產業中長程計畫」，從鼓勵創作、行銷、建立平台，進而帶領產業走向國際，讓臺灣工藝軟實力被世界看到。此外，臺灣工藝競賽也將轉型為「臺灣工藝獎」，除了擴大鼓勵創作，提升創作能量及品質，更增加肯定協力單位的獎項，可帶動整體工藝產業生態鏈發展。

工藝中心主任張仁吉表示，「競賽」是人才培育的重要管道，可提供工藝人表現的舞台，並給予榮譽和獎金作激勵與支持。今年「臺灣工藝競賽」轉型為「臺灣工藝獎」，面對未來應更有張力協助工藝創作者，再擴展及鏈結更多產業，期待建立創作者的信心並提供更好協助方案，讓創作者繼續往前邁進。

臺灣工藝聯盟總會總會長陳啟村指出，臺灣工藝競賽是非常重要的獎項，過去歷經多次轉型，相信此次臺灣工藝獎將對臺灣工藝產業的發展能更全面的支持。企業界代表鴻梅文化藝術基金會執行長陳添順則表示，成立基金會是為支持視覺藝術及工藝創作，因此更期待臺灣工藝獎轉型成功。學術界代表國立臺北藝術大學文化資源學院院長林承緯分享，身為學術工作者，欣喜看到臺灣工藝獎宏觀的轉型契機，希望透過知識爬梳與論述，奠基工藝創作的基礎，也透過工藝普查計畫協助工藝資料庫的建立與知識累積。

工藝中心指出，「臺灣工藝獎」以「創作獎」為核心，增設「協作獎」作為環狀支持，不僅增加獎項、提高總獎金，以後持續透過作品展覽、收藏及在國際交流、市場通路拓展等不同形式的輔導發展措施，期待轉型升級之下，能更完善建構工藝人才培育支持系統，以共好、共創與共融的公共化趨勢，健全臺灣工藝產業生態系。

「臺灣工藝獎」攜手新光三越文教基金會共同舉辦「臺灣工藝演譯28＋」特展，即日起於新光三越台北信義新天地登場，以「舞台」概念，整理過去28年的競賽作品，而「+」（Plus）是指工藝的未來性，不再只是強調物件創作、滿足於創作者及物質等需求，已擴展至對公共性、社會性的當代價值和精神訴求，以及元工藝（Metacraft）跨界合創、虛實整合的多元內容與應用。以工藝作為一個生態系統，持續而更細緻的回應社會。