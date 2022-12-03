ITRI以AI技術協助中台灣知名商場打造數位行銷智慧引客

工研院(ITRI)協助商業界數位行銷智慧化再添佳績，日前ITRI又協助台中市北屯區知名微型商場-「大地商場」建構「行銷圖文智慧建構方案」，獲得商場與所有參與店家的感激與肯定。

大地商場規劃完善，可讓民眾帶寵物悠閒購物。



據了解，ITRI幫大地商場建構的智慧行銷方案，可協助商場的店家採數位行銷模式銷售商品，此一智慧行銷模式的技術主軸為「AI文案及圖片生成」，藉由商場內店家的特色及關鍵詞產製出專屬文案，再搭配店家商品照片，套用大地商場專屬範本，協助商場及店家快速產出數位行銷圖文內容，再於商場的Kiosk、數位看板..播放，助店家與消費者拉近距離、提升銷售額。

ITRI以數位技術協助大地商場智慧行銷，讓商場如虎添翼、生意更加興隆。

大地商場佔地1,700坪，意喻萬物之源，結合傳統市場、美食攤位，以及店面商家，為一結合日常購物與休閒的複合式新型態商場，位於北屯機捷特區，緊鄰舊社站/北屯好事多/總站夜市，地點佳、交通便利，甫於今年9月中旬正式開幕。

美食街環境優雅、美食齊聚、口味眾多，滿足各地前來逛商場民眾的口腹之慾。

ITRI以數位行銷內容智慧建構技術與大地商場進行合作，以「美學市場x 餐桌食堂x青農創想」為基調，期望能聯手打造「北屯舊社美食生活圈」。未來商場預估可引進60家餐飲品牌，搭配在地青農生鮮與假日各式生活市集，及每季舉辦主題活動..等，將以店家的美食品牌與優質商品為賣點，加入大量創新服務與新活力，一起開創北屯新生活圈。