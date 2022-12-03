萊爾富推出「玉兔迎春添新機」開運福袋 100台iPhone任你抽

迎接僅剩不到2個月的農曆春節，超商年度節慶重頭戲「開運福袋」即將登場。為讓民眾新春博好運，萊爾富自11月30日起重磅推出三款「開運福袋」，包含「錢兔無量」開運福袋、「錢兔無量」發財卡，還有首次推出「花開富貴」資訊3C福袋，且每包內含1張抽獎券，享有三重中獎機會，獎項高達37萬個。

第一重「立即刮大獎」，特獎祭出時下最新「iPhone14 128G」100台、二獎Celine AVA手袋1名、三獎Sony 55型4K智慧顯示器2名、四五六獎分別祭出Dyson吸塵器和空氣清淨機，以及Nintendo Switch主機各1名，還有超過30組免費商品或折扣商品，每份福袋(不含發財卡)內含一張優惠DM，一次集結新春獻禮，如整買零取、整買零取電子票券、萊爾富線上購物、蝦皮商城的「Hi-Life萊爾富網路旗艦店」、異業合作等多項優惠，2023年3月31日前新加入APP的會員，還可獲得免費指定好禮多選一；第二重「序號抽汽車」頭獎祭出跨界休旅暢銷車款Honda HR-V (白)乙台；第三重「會員遊戲獎」祭出總點數高達8千萬Hi點，最高有機會獲得Hi-Life會員點數888,888點(等值現金4,444元)。

萊爾富福袋最大獎，祭出頭獎跨界休旅暢銷車款Honda HR-V (白)乙台。圖／萊爾富提供

據萊爾富內部觀察，「發財卡」以辦公大樓與辦公區、交通轉運站和商業、住宅區的消費者最為青睞。今年邁入第四年的發財卡多達800種商品組合，為滿足現代人訴求便利、實用與彈性等多元需求，今年發財卡維持與開運福袋同享超值大獎驚喜，也延續去年最受民眾青睞的一組保底的50元購物金，最高還有機會刮中翻10倍的500元購物金，消費者可自由選購喜歡的門市商品，不受消費滿額限制，實用性高。

萊爾富表示，迎接新年新氣象，購買超商福袋已成為迎接農曆年節的前哨戰，幸運的民眾不僅可透過即刮即中添新機、背名牌包，將時尚精品家電好禮帶回家，還有張張有獎的線上Hi點驚喜獎不完，活動結束前，還有機會博好運，得頭獎抽名車，驚喜連連。

萊爾富也滿足資訊3C的愛好者，自11月30日起至2023年2月14日，首次推出全台限量2,000包的「花開富貴」資訊3C福袋，包含4種商品組合，每種組合內含三款隨機商品與1張抽獎券、1張優惠DM及商品保固卡，最高達2,138元。還可參加資訊3C福袋限定抽獎活動，福袋內的保固卡序號為活動抽獎序號，就有機會將市價990元的NOKIA PD 10000mAh行動電源乙個(抽20名)帶回家，加上資訊3C福袋仍與開運福袋和發財卡同享超值大獎驚喜，最高價值更可翻1,028倍。活動將於2023年2月15日於官網與雙全國際官網：https://doublelife-mall.com.tw/公布中獎序號。

為想在新春博好運，同時精省荷包的民眾，1月10日前到萊爾富購買任一款福袋，刷指定銀行信用卡或持HiPay綁定指定銀行卡享「天天支付日」限量優惠，讓民眾享受經濟實惠，又能同時滿足博大獎的好機會。詳情可查詢：https://www.hilife.com.tw/event/luckybag/index.aspx