寶寶聖誕禮千人免費吃　副食品業者大手筆回饋寶寶

台灣雖出生率逐年下降，但寶寶副食品相關新品牌仍不斷出現，副食品市場愈來愈競爭，彼此搶佔消費者的行銷宣傳也白熱化，大家都在設法吸引消費者購買自家產品，鈞媽御食堂用心經營超過十年，累計銷售千萬包寶寶粥，在寶寶副食品競爭劇烈的今天仍佔有一席之地。

身為資深母親的鈞媽創辦人陳禹辰不只深知媽媽們的需求，也十分了解寶寶的需要，隨著少子化的挑戰，鈞媽御食堂本著創業初心，除了將育兒知識數位化，以圖文、影音的方式，以FB粉絲頁、Line開設鈞媽小教室之外，也在Youtube開設影音頻道，隨著現代媽媽的需求，與各行業包含營養師用對談的方式溝通廣受媽媽好評。

鈞媽創辦人陳禹辰表示:多數媽媽都認為副食品就是難吃的，只是小孩要吃的。鈞媽認為副食品如果不好吃、又怎麼讓小孩喜歡呢？

要讓副食品營養又好吃，就必須慎選新鮮食材，鈞媽從一個門外漢，跟著專業廚師們學習，學習從高湯開始熬煮、挑選無毒黑豬肉和有機雞肉，當天最新鮮又有甜味的蔬菜，每樣食材都有其烹煮的特性，必經須過正確的調理方式才能煮出好吃又香甜的寶寶粥，好的食材是不需要加太多調味料就可以非常好吃。

鈞媽御食堂誠摯邀請1000名寶貝們，試吃我們即將上市的神秘新品。(圖/鈞媽御食堂)

由於鈞媽的寶寶粥營養又好吃，讓厭食的孩子都喜歡，靠口碑相傳受到媽媽們的喜愛，甚至受到國外、港澳、大陸的喜愛，成為來台旅遊時，有帶寶寶的外國爸媽必買的寶寶粥品牌。

今年底為回饋媽媽與寶寶的熱情，鈞媽御食堂將於12月舉行【鈞媽御食堂年終感謝祭】感謝爸爸媽媽們對鈞媽產品的支持與厚愛，讓鈞媽御食堂達成十年銷售千萬包佳績。

鈞媽御食堂誠摯邀請1000名寶貝們，試吃我們即將上市的神秘新品，迎接嶄新的一年，活動期間為12/06(二)~12/9(五)額滿為止，僅需上網點擊報名連結填寫問卷報名表，鈞媽將免費寄送新品粥一包給您（隨機口味），連運費都是由鈞媽御食堂負責。

更多詳細活動資訊，請於Facbook搜尋【鈞媽御食堂】