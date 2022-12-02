全台首創沉香銀行購買沉香 抗通膨　民眾亦可分期購買　

「胡哥沉香」擁有二十年沉香收藏鑑定經驗，沉香20年來飆漲千倍，胡哥沉香首創「胡哥沉香銀行」提供民眾可分期、鑑定、買賣服務。 圖/胡哥沉香提供

粉專【胡哥沉香】胡哥長期受邀在各大直播平台及電視台傳授沉香鑑定的秘訣，沉香等級高的可以增值翻倍千倍，【胡哥沉香】推出全台首家【胡哥沉香銀行】開放收購及買賣沉香，有收藏沉香的民眾，可以拿沉香親電到【胡哥沉香】線上加入官方LINE進行估價，民眾不僅可以運用沉香拿來貸款，也提供想收購沉香民眾，分期付款等服務。

「胡哥沉香」擁有二十年沉香收藏鑑定經驗，沉香20年來飆漲千倍，胡哥沉香首創「胡哥沉香銀行」提供民眾可分期、鑑定、買賣服務。 圖/胡哥沉香提供

沉香專家胡哥長達逾二十年收藏及研究沉香，胡哥指出，沉香之所以會越來越珍貴，是因為沉香價值無法量化，且這四十年間開挖，越來越少，最早期沉香有四個國家開發，有中東、日本、新加坡、台灣，在三十年前只有有錢的國家才能夠開發沉香。沉香開發最早期新加坡算是媒介，都是把沉香賣給日本跟台灣，所以日本、中東、台灣會大量收購沉香是因為那時經濟繁榮，早期台灣買了許多沉香都是一貨櫃陸續進貨進來，早期買到沉香的，品質好的野生沉香價格幾乎飆漲到上百倍，另外像是東南亞國家的越南、泰國、柬埔寨、還有沉香最多的印尼現在開挖也很難挖到。

「胡哥沉香」擁有二十年沉香收藏鑑定經驗，沉香20年來飆漲千倍，胡哥沉香首創「胡哥沉香銀行」提供民眾可分期、鑑定、買賣服務，也可用來抗通膨。 圖/胡哥沉香提供

野生的沉香要數百年以上才能形成，現在要開挖到幾乎是非常罕見，所以在市場上不僅有高的拍賣價值，早期收購沉香的民眾經轉售，也常看到沉香翻到近百到千倍的消息。【胡哥沉香】推出全台首家【胡哥沉香銀行】開放收購及買賣沉香，提供給民眾沉香最好的鑑定，也可運用沉香轉換資金流通，收藏等級好的沉香更可以抗通膨，穩賺不賠。

胡哥沉香專業鑑定買賣

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