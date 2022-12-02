新春企業轉運要用它 專家:風水布局可否極泰來重申鯤鵬之志

命理專家李奇峰指出，沉香運用風水改運極強，企業家都用沉香來布局。李奇峰/提供

轉眼間2023年即將到來，疫情也進入了後疫情時代，民眾也慢慢與病毒正式的學著和諧共存，2023如何在風水空間上做開運布局，達到迎好運並減少負面能量的干擾，大羅府風水專家李奇峰說，其實沉香就是一個很好的風水開運物，沉香的形成經過，是沉木本身有損傷，經過自體的反覆修復機制，且經年累月而結香，就代表著沉香是富有很大的生命能量的，另外沉香本身在醫學文獻上，就具醫藥的作用，尤其對於抗病毒等有有卓越的作用。風水要開運首要處理氣與水的配合，恰好沉香就是種帶有強烈的生命之氣，非常符合風水布局擺設或者藉燃燒沉香來強化空間的氣場，用沉香者可否極泰來重申鯤鵬之志。李奇峰指出，2023年的風水流年運為昌曲星入中宮，也提供民眾2023流年風水用沉香布局九大方法給民眾參考，分別是；

「胡哥沉香」創辦人胡哥(左)與風水專家李奇峰(右)合影，李奇峰指出，2023年用沉香用於風水布局可改運，可否極泰來重申鯤鵬。 胡哥沉香/提供

一、東方：東方五行木，流年病氣之所在，可利用沉香的原木擺件或點燃沉香來做化煞之用，點燃沉香為最佳，因燃帶有火，可將病氣轉化消除，再透過沉香的藥用價值來化解並散發於空間中。

二、南方：南方本身五行為火，沉香為木，用較為沉重的沉香原木擺件可以大大的加強此方的財運能量。

命理專家李奇峰指出，沉香運用風水改運極強，企業家都用沉香來布局。李奇峰/提供

三、西方：西方五行為金，又是退氣財星，同時也是三煞方，運用沉香則要搭配水才能達到最佳強化的作用，使其變成金生水、水生木，另可用燃沉香的方式，木生火又歸於土，五行輪轉來強化與化煞。

四、北方：北方五行屬水，宜用燃沉香的方式處理，達到水木火通明，而燃燒出來的清氣向上且不規則，更符合規畫未來事物。

五、中央：空間中央五行為土，用沉香適合以燃燒方式，使其木火土相生來加強。

六、東南方：五行屬木，爭訟之地僅適合律師、法官、訴訟業者使用。

七、東北方：五行屬土，宜用燃沉香方式，來穩定平衡其場域，宜使用溫潤帶甜及涼味的沉香。

八、西北方：五行為金，此方宜用沉香精油香薰方式，來做相生的化解。

九、西南方：五行為土，宜用燃沉香的方式來穩定加強氣場