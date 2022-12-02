沉香風水運用強　命理專家大推《胡哥沉香》連馬雲都愛

沉香在風水上的開運用法，命理專家李奇峰表示，沉香是一種生命力旺盛的能量，而在風水上生命力旺盛的能量，相當於就是另一種「生氣」來源，風水最重要的就是藏風聚氣，聚的更要是「生氣」，所以沉香在風水的應用上，等於是另種增加「生氣能量」的來源，使得好的部份更好，不好的作用也可以用生氣的部份來去做化解，如：運用於桃花位、財位、文昌位等，都是加強加分的作用，如果需要化煞也可用沉香強盛的生命力特質，來削弱煞氣，因此沉香在風水上是兼具了增益與化煞的兩種用途。

【胡哥沉香】創辦人胡哥，擁有20年收藏鑑定沉香，買賣沉香經驗，是台灣沉香界第一把交椅。

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命理專家李奇峰指出，風水，最重要的就是氣流、水、光源，在野外山林就注重山巒、水流，在居家或商辦就注重裝潢隔間、擺設與道路的關係。而風水吉凶的判斷，是以陰陽、五行、八卦、九宮、天文行星的象徵內涵做為計算，再結合上述的氣流、水、光線、格局、擺設，業界術語說「巒頭無理氣不靈，理氣無巒頭不驗」，所以說好的格局要搭配好的方位才能靈驗有感覺，好的方位沒有好的格局則靈驗感不足。

沉香連馬雲都愛。胡哥沉香/提供

【胡哥沉香】胡哥指出，許多企業客戶會運用沉香用在風水開運上，改變氣場也讓磁場更好，先要看沉香的本質，李奇峰補充，沉香以五行來講為木，木代表生命力旺盛，沉香的結香是因為沉木受到傷害，藉由分泌樹脂來自我修復，又分有熟結(樹木死後，樹根樹幹倒伏地面或沉入泥土，風吹雨淋，經年累月慢慢分解、收縮而最終留下的以油脂成分為主的凝聚物。)

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最後生結(樹木在活著的時候形成的香結。)脫落(掉落之後結出的香。)蟲漏(是由於樹蟲、細菌等對樹木的蛀蝕而形成的香。)從上述沉香形成的過程來看，沉香的本質是生命力旺盛且經過長時間反覆的積累而成，在物質的能量上是強而有力的一種存在，作用於風水空間中，得以是一種助旺增強，也可以是一種削弱化解煞氣的好開運法寶。命理專家李奇峰更強調，市場上沉香以假亂真的多，風水專家李奇峰也推薦【胡哥沉香】的沉香佛珠入門，從改善自己磁場開始，前阿里巴巴主席馬雲都愛戴沉香佛珠。

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