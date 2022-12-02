沉香的應用層面與收藏價值高捻沉香珠越益彌香

「胡哥沉香」結合了合法當舖、合法融資租賃公司，讓大家的沉香可以輕鬆借款，擁有全台最好品質的沉香，讓大家有些資金運用也擁有了沉香收藏。 圖/胡哥沉香提供

沉香是一種高價的木材，應用上也非常普遍，通常被用作藥材、香水或香料、雕刻、觀賞、收藏、供神佛、香道使用，【胡哥沉香】製成的念珠也十分珍貴，算是各種念珠材質中的精品，捻珠誦唸佛號，使香氣幽蕩，用功越深，而越益彌香，提神醒腦，增加定力，助於修持，許多知名佛教人士都來跟【胡哥沉香】結緣沉香佛珠、沉香藝品等。

民眾如有沉香，胡哥沉香首創「胡哥沉香銀行」可提供可分期、鑑定、買賣跟貸款服務。 圖/胡哥沉香提供

農業生技技術團隊顧問鄭憲章博士指出，過去沉香自然結香得來不易，必須等到沉香樹活了百年以上，遇到雷擊等不可抗拒的因素，樹倒後沉香為抵抗細菌入侵而產生抗體，長期下來才形成結香。

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沉香專家【胡哥沉香】胡哥表示，沉香是世界上最珍貴的木頭類植物，樹木本體在受到損傷後，為修復自身而產生「結香」，經過數十年甚至百年的結香，提煉出來的上等沉香精油一公斤價格甚至可以來到100萬台幣，其獨特的潮濕土壤以及木質香氣，讓他成為香料界獨一無二的存在，而且在自然界中找不到任何一個與之相似味道，因此被視為是極具個性、更能凸顯個人風格的香氣。一般在寺廟中也很常會聞到沉香的味道，因為拜拜用的香中會混合沉香木粉或是沉香香精，所以有去過廟宇都會覺得沉香的味道非常熟悉，現今沉香非常珍貴但市場充斥，民眾難以分辨，要買沉香就要找業界認證沉香業者。

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