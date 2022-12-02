沉香業者首創首家沉香銀行　胡哥沉香說明沉香六大好處

沉香在法國被用來製成香水原料之一，甚至在日本用來做藥，用於「日本救心丸」，是海外搶購熱潮的「知名藥品」許多國際企業家包含馬雲都有收藏，而沉香之中最好的是棋楠，再來是紅土。早期收藏的頂級紅土沉香，現在已翻漲上千倍。

全台最大沉香業者，【胡哥沉香】結合了合法當舖、合法融資租賃公司，讓大家的沉香可以輕鬆借款，讓大家有些資金運用也擁有了沉香收藏，更讓想收藏沉香卻沒有沉香的人，想擁有沉香也可以親自來，【胡哥沉香銀行】買沉香分期付款！沉香不是達官貴人收藏的權力，也能讓普通老百姓也能擁有沉香收藏。

「胡哥沉香」製成的念珠也十分珍貴，算是各種念珠材質中的精品，捻珠誦唸佛號，使香氣幽蕩，用功越深，而越益彌香。圖/胡哥沉香提供

【胡哥沉香】創辦人胡哥表示，因為許多民眾想要收藏沉香，但是覺得沉香高不可攀，所以特別成立【胡哥沉香銀行】提供給民眾，分期購買沉香、也提供有沉香的民眾可以用於貸款、買賣、鑑定服務。【胡哥沉香】在沉香收藏界是第一把交椅，當今許多知名上市櫃公司及世界各國企業家都是胡哥的客戶，企業老闆或是許多收藏家要收藏沉香，都會想到【胡哥沉香】。

而沉香的好處多，是最珍貴的中藥材，早在漢代《名醫別錄》中，記載了沉香的藥用價值。同時，沉香也是把玩的上品。品香、玩香、薰香已經成為收藏家們的一種時尚愛好。所以沉香從唐朝開始就是沉香的鼎盛時期，不只是宗教或古代皇帝，直到現在許多上流人士及企業大老都喜愛沉香。

【胡哥沉香】創辦人胡哥，位於中壢的展示中心擁有不少珍貴沉香藝品。

胡哥沉香/提供

專業收藏沉香20年的《胡哥沉香》專家胡哥表示，沉香收藏的六大好處。

一、用沉香提升加強靈性的修持。

二、雅趣、興趣、具備收藏價值且能廣泛使用。

三、可以彰顯身份地位的象徵。

四、可投資獲取利潤。

五、宗教需求、儀式或特殊場域信徒需要使用沉香。

六、個人使用沉香後，能夠提高身體能量場，避免其他無形空間干擾，具有安神及預防保健作用。

胡哥指出， 沉香最多是宗教及修行企業主最愛燒焚沉香，因為氣場強，更可以加強運勢，讓許多企業主有每天燒焚沉香的習慣，這習慣，是隨著佛教從印度東傳由絲路進中國；而中國人對於沈香的真正知識，是來自南海(即馬來西亞、新加坡等區域)，並且大多是來自交州。至於海南海北的沉香，是在唐代劉恂才提到，至宋代丁謂才比較詳細。

由於沉香用途很廣，像是藥材、飲茶、拜佛、配戴裝飾等，沉香具有醫用療效、是最貴的中藥材，由於大量開採，許多產地的沉香瀕臨絕種，全世界使用沉香的數量，遠過於自然生長的產量，導致現在沉香價格越來越貴，而且品質參差不齊，民眾要購買沉香，【胡哥沉香】專業20年收購買賣，可提供民眾預約做沉香估價及收購運用。

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