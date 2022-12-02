安麗亞洲區總裁訪台 分享安麗轉型與ESG進程

曾被印度財星雜誌二度評選為「業界50大最具影響力的女性」的安麗亞太區總裁與全球策略暨企業發展官古艾莎(Asha Gupta)，首度來台分享安麗數位轉型成功關鍵與ESG對安麗的正面影響，並肯定安麗台灣的卓越表現。安麗台灣目前是安麗全球的第六大市場，即使三年來遭逢新冠肺炎疫情影響，安麗台灣仍蟬聯4年業績正成長。

90後世代無論是生活或工作，都極度依賴數位，數位化是現今所有企業生存必經之道。但早在十年前，安麗台灣便領先業界導入電子商務，今年打造「創玩+」APP，讓直銷商可使用手機發展自己的興趣與事業，且串聯社群好友共同參與。目前安麗台灣訂單逾84％業績透過網路。對此，古艾莎表示，「安麗台灣在數位布局的創意是其他市場可學習的對象。不同於其他產業的數位轉型，安麗台灣以事業夥伴的需求出發，透過社群的高互動，可傳遞出獨特的數位感動力。」

透過「創玩+」APP，直銷商可輕鬆用手機發展興趣與事業，即時追蹤銷售業績，串聯社群好友共同參與活動。圖／安麗台灣提供

除了數位轉型，古艾莎也暢談對ESG的看法，以及安麗在此面向作的努力。她自豪表示：「安麗在全球擁有4座自有有機農場，堅持採永續耕法，產品製造落實全程追溯，同時對供應鏈進行品質控管，提高從對環境和社會負責的供應商採購原料。」

安麗在全球擁有4座自有有機農場，堅持採永續耕法。圖／安麗台灣提供

安麗台灣常年支持偏鄉教育，並協助兒少完成夢想。今年更新增潛能開發計畫，透過與TED x Taipei合作，培訓直銷商成為志工講師，幫助偏鄉兒少落實社會企業責任，也實踐培育永續人才承諾。另外，古艾莎也特別提到，安麗有超過6成的直銷商是女性，代表安麗提供平等且具前瞻性的創業平台，無論年齡或性別，只要肯努力就會是自己人生的贏家。

古艾莎上任2年多來，不僅督導安麗亞洲市場業務，同時領導安麗擘畫長期全球事業策略，負責評估各類成長契機，掌理全公司的併購和結盟事務。

安麗全球首席執行官潘睦鄰認為古艾莎擁有深厚的商業洞察力，並有領導亞洲、中東、歐洲與美國團隊的卓越經驗，對於創業文化深具熱情，對安麗而言是不可多得的人才；此外，她致力融合多元觀點並悉心領導團隊，充分展現安麗人重視成長型心態的企業文化。

在加入安麗之前，古艾莎曾在印度的特百惠（Tupperware）服務長達23年，她帶領公司追求永續定位並跨足全新產品類別，甚至改變當地市場使用餐具的習慣。商業上，她交出了漂亮的成績單，也以重視女性賦權聞名。她曾以《她可以，妳也可以》（She Can You Can）為題發表著作以獨到視角呈現不同的女性創業故事。