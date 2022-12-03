新電商經營生存之道2023趨勢論壇 12/16線上直播

邀請大師授訣分享寶貴經驗，讓你成為5％的電商贏家

新電商經營生存之道論壇由工商時報及美萃思電商共同主辦。直播時間為12/16 (五)13:00由工商時報YouTube及燒賣研究所、品牌行銷匯臉書同步聯播，並由燒賣研究所提供會後論壇重點筆記，記得掃描QR Code訂閱開播通知https://lin.ee/c7WyFil，避免錯過！

最接地氣的電商論壇來了

新電商經營生存之道趨勢論壇這次所邀請的講者，都是經過細膩思考的，每位講者的背後，都是日常經營電商很重要的腦細胞，從組織管理、會員經營、數位行銷到直播盛世，就是要讓有意進入電商經營者一次看得過癮，原來只要換個思路做電商，就能輕鬆經營，幫助你順利接軌2023的電商新契機。

超強卡司陣容

論壇活動主持由影音動畫、品牌形象領域有著豐富經驗的漂漂老師蔡雅琦擔任，擁有10多年電商平台經驗的美萃思電商執行長劉國良Hunter擔任座談主持人及LINE電商事業部直播業務資深總監陳慶蔚Albert、双云行銷創辦人鐘基啟Jacky、達摩媒體執行長林合政Adam、凱閎國際執行長曾聖凱Kevin、品牌行銷匯團長江仕超等超強卡司分享經驗。

這會是一場什麼樣的論壇

這是一場全程免費的線上直播論壇，沒有開放現場與會，所以不用買票，但記得訂閱專屬的論壇 LINE OA官方帳號，在開播前會自動發訊息提醒你，在論壇結束後的隔天，也可以從OA下載這次的論壇重點筆記，讓大家有最真實的收穫和乾貨。論壇的重點是談論未來新電商發展趨勢，這次一起與會的超強卡司在電商圈也都有十年以上的實戰經驗，但也不希望過程太嚴肅，所以直播場地選在專門辦脫口秀的秀場來做直播，就是希望能透過更輕鬆、更有趣、更真實、不藏私、不談偉大計劃，只和正在經營電商事業的你分享，在變化如此快的電商世界，在2023年該如何正確佈局更好的電商經營策略，讓電商事業的成功率能夠更高一點！

為什麼要辦這場電商論壇

座談會主持人美萃思行長執行長 劉國良表示，事實上大家都很忙，尤其是年底了，我們就是一群熱愛電商的人，全身灌滿了電商魂，電商就是我們生活的一部分，希望這一場電商趨勢論壇，讓台灣想發展電商的企業，能少走點冤枉路、少踩點坑，更希望能幫助你超前佈局電商版圖和營銷模式，能夠知道該如何規劃和經營佈局！在新的2023年有更好的電商營收表現。

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