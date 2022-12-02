2022 STS超級房車全國系列賽年度頒獎典禮圓滿落幕 FIST-TEAM AAI車隊陳軍華獲年度傑出車手、WJ瑋傑車隊贏得年度傑出車隊大賞

今年首度舉辦的STS超級房車全國系列賽，各車隊、車手歷經全年四場賽事激烈征戰之後，終於在昨天 (12/1) 年度頒獎典禮的熱鬧氣氛下，為今年賽事畫下圓滿句點。

昨晚於CORNER MAX舉辦的STS超級房車全國系列賽年度頒獎典禮，在王聖棻老師為STS賽事特別創作的主題曲「飛越日落」激情樂聲中拉開序幕。除了王聖棻老師開場獻唱之外，主辦單位也特別安排A BAND與甘苦人樂團擔任中場表演，並由四分衛樂團擔綱終場壓軸演唱，提供全場超過240位與會車隊、車手與來賓在頒獎典禮熱鬧氣氛以及酒酣耳熱之際，一場令人陶醉的音樂饗宴。

催生2022 STS超級房車全國系列賽的賽車名將陳俊杉（中）與獲獎者歡喜合影。圖／業者提供

綜觀今年四場賽事，除了車隊與車手的熱情參與之外，在年度獎項的競爭方面也異常激烈，直到最後一場比賽才分出勝負，其中更不乏逆轉勝戰況，甚至在TCR B組車手積分、S2000組車手積分與TCR組車隊積分出現積分相同情況，最後比較勝場數才得以決定年度冠軍的情況。年度最佳車隊積分的競爭更是激烈，原本第三站比賽結束後，年度車隊積分由JK Racing暫居領先，不過卻出現前三名僅有3分差距的激烈戰況。但是在歷經封官戰的激烈競爭後，Carsman Racing卻逆轉戰局，以總積分5分的些微差距奪下年度最佳車隊積分大獎。TTCC台灣房車錦標賽組別最風光的莫過於WJ瑋傑車隊以及其領隊張英傑，張英傑除了獲頒CTMSA中華賽車會提供的TTCC A組車手冠軍之外，更以四戰全勝的戰績拿下STS超級房車全國系列賽TTCC組別年度車手冠軍，WJ瑋傑車隊也在其帶領下，奪下STS超級房車全國系列賽TTCC組年度車隊冠軍的榮銜。

本次年度獎項除了先前已公布的各組別車手與車隊獲獎者之外，典禮當中STS主辦單位特別設置的最佳車隊形象包裝獎，最後是由SVR極速境界賽車學院獲得了這個特別獎項。頒獎典禮最高潮，則是最後在現場公布的年度傑出車隊與年度傑出車手兩項年度大賞，是由STS賽事總監、STS賽事裁判組、CTMSA中華賽車會、麗寶賽車場與STS主辦單位以不記名方式遴選產生，因此在頒獎前眾家車隊與車隊完全不知道最後會獎落誰家。關於年度傑出車手大賞部分，入選的有FIST-TEAM AAI陳軍華、行遍天下車隊王上元/楊孟樵、BORDER車隊張瑩家、WJ瑋傑車隊張英傑，最後由「FIST-TEAM AAI」車隊車手陳軍華拿下這項大賞！而年度傑出車隊大賞部分，入選的有FIST-TEAM AAI車隊、JK Racing車隊、WJ瑋傑車隊、BORDER車隊，最後是由TTCC組別的「WJ瑋傑車隊」抱回這項年度大賞。

主辦單位除了感謝各車隊、車手以及年度贊助商熱情出席頒獎晚會，更特別感謝各車隊、車手熱情的支持今年首度舉辦的STS超級房車全國系列賽。在歷經激烈征戰一年之後，相信大家已經紛紛摩拳擦掌開始備戰明年4月底展開的賽事。