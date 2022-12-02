年成長83%再創歷史紀錄！ Kia前11月全車系累計訂單近萬台

Kia總代理台灣森那美起亞秉持著 「Movement that inspires 移動 ‧ 啟發人心」品牌精神，加速導入新世代車型，同時驅動銷售成長，上月Kia全車系含乘用與商用車訂單總計957台，與去年同期相較成長31%，累計前11月全車系訂單高達9,935台，不僅創年成長近83%！更再創歷史銷售紀錄！

Kia作為2022 FIFA世界盃足球賽官方合作夥伴，台灣森那美起亞特別配合推出「每一步 都是關鍵」冬季活動，12月內凡試乘Kia任一乘用車款，即可獲得世足專屬好禮「Kia x FIFA世界盃限量聯名潮包」；下訂任一乘用車款，更有機會週週抽「Acer ApexVision 4K超短焦雷射智慧投影機」。搭配FIFA世界盃冠軍賽競逐進入高潮，台灣森那美起亞也訂12月17-18日於台北表演藝術中心1樓戶外廣場舉辦「Kia X FIFA世界盃嘉年華活動」，現場將安排多項足球體驗並展出Kia新世代車款，讓所有消費者與球迷們一同體驗足球樂趣。

Kia今年熱銷的時尚都會小車The Picanto ，其GT-line車頭前氣壩以大型進氣口，以及兩側空力導流孔及側裙，搭配車尾雙出方形尾飾管，形塑專屬鋼砲風格！圖／業者提供

另為因應春節連假將至，台灣森那美起亞同步推出冬季健檢活動，即日起至2023年1月20日止，乘用車回廠即享全車21項免費車輛檢查及享多項優惠方案，並可獲得限量Kia紅包袋，多項定保並可獲贈限量「Kia桌曆」，消費滿額再贈「Kia x FIFA世界盃聯名潮包」。此外，「Kia年末換胎護車優惠活動」同步實施中，車主12月31日前回廠更換輪胎除可享85折優惠，並加送「安心保」，讓每位車主快樂出遊、平安回家。