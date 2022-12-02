桃市圖書新總館「生命樹」17日開館試營運

壓力測試改善逐步完成 即將開放民眾入館體驗

桃園市民引頸期盼的桃園市立圖書館新總館將於12月17日中午開放民眾入館體驗，位於桃園藝文特區的桃園市立圖書館新總館，自10月工程竣工後由於館舍量體大，為完善館內設備及動線，經各領域專家學者現勘及測試後，提出改善方案，如今相關缺失已逐步完善，評估已符合開放民眾入館的基本條件，自111年12月17日起，邀請民眾入館體驗館內設施及服務，新總館正式開始進入試營運階段，市立圖書館亦針對館內軟硬體、安全動線及人流管制，多次進行測試及彩排，評估安全係數達標之後才開放民眾入館，對此試營運期間也將調整開館時間、人流管制及部分空間或服務暫停開放等措施。

圖書總館內環境幽雅潔淨、設施齊全，引傲全國。

於館內居高鳥瞰館內動線、規畫均井然有序，舒適、無壓迫感。

桃園市立圖書館館長姚敦明表示，新總館不同於以往的圖書館，而是一座被賦予全新面貌與想像的圖書館，將串起旅遊生活、藝文活動、典藏研究與閱讀文化，並提供百萬冊圖書閱覽及多元閱讀活動，由於新總館將成為國內規模最大的圖書館，市立圖書館不敢馬虎，竣工後即邀請公共圖書館學者、身障團體、兒童領域及多媒體設備專家等現勘提供建議方案，並請新工處及營造廠商配合修正，而12月17日開放試營運後，也會持續依照入館民眾意見回饋，精進新總館的各項服務及設施，並呼籲民眾分流入館，錯開假日期間人潮較多的時段，圖書總館另闢有地下停車場，由委外廠商經營，目前尚未開放營運，若民眾來館有停車需求，可善用周邊臨近停車場。

圖書總館夜景超級無敵，遠觀近看皆美，未營運已蔚成熱門打卡新地標。

桃園市立圖書館新總館預計於12月17日(六)上午10點舉辦開館試營運記者會，民眾將於中午12點開放入館，試營運期間週一固定休館，採總量管制，入館人流控制2,000人，相關服務及活動報名訊息，可逕覽該館官方網站https://www.typl.gov.tw/。