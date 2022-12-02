商業司打造生活驚探號平台　以科技協助業者精準鎖客

由經濟部商業司主辦，財團法人商業發展研究院(以下簡稱商研院)執行的「商業心賣動‧AI圖像精準行銷成果發表會」在12月2日舉辦。會中並攜手商業服務業先進分享疫情後消費者的購買消費習性改變，以及如何利用科技及新媒體的輔助下創造新商業模式及業績。

此次活動由商業司司長蘇文玲、商研院董事長許添財、商研院行銷與新媒體研究所組長康耕輔、歐立達股份有限公司董事長陳逸弘、樂典國際股份有限公司創辦人盧又熏、廣和集團特助鄧欣豪，以及國立臺灣科技大學工業管理系智慧製造科技研究所所長王孔政，針對商業服務業趨勢與智能零售發展提出相關見解，並就自身成功案例分享。

成果發表會中除了針對AI圖像精準行銷進行分享討論外，並於會場打造生活驚探號店鋪，並由經濟部商業司司長蘇文玲擔任「一日店長」介紹今年度輔導共13家品牌根據新消費型態及需求所推出的16項新品，產業從母嬰、運動用品、早午餐、烘焙到時尚美麗等五大類，並提供超值優惠給消費者。並搭配多位Instagram網紅及團媽前來助力，炒熱年末買氣。

經濟部商業司蘇文玲司長(左六)擔任生活驚探號平台一日店長，邀請多位IG網紅一同炒熱年末買氣。圖／財團法人商業發展研究院提供

經濟部商業司司長蘇文玲在開幕致詞時表示，過往商業服務業很重視口碑行銷，但在數位行銷時，除了口碑以外，圖像也成為影響消費者第一印象的重要因素。為了協助我國商業服務業者因應網路社群圖像影音行銷的新趨勢，持續在線上開拓新顧客，商業司藉由「後疫情時代智能零售：新媒體互動模式建置與精準行銷應用計畫」，透過洞察不同產業在網路社群圖像分享的熱門趨勢，開發「AI圖片診斷輔導平台」，提供產品形象照的範品與優化建議，並幫助店家迅速製作在網路上吸睛的行銷素材。」

商研院董事長許添財也提到，由於過往的商業獲利模式，可能無法持續實現，因此運用科技協助業者重塑商業獲利模式，重啟與消費者間的對話，是產業的重要課題。商研院始終關注消費者行為的改變以及商業型態發展的動態，透過聚焦在AI人工智慧的應用來分析消費者行為、消費趨勢，並進行升級轉型，再加上創意無限的經營策略及商業模式，將是臺灣擠身世界先進國家的路徑。

發表會中也邀請各零售領域中已經和科技結合的成功範例現身說法，其中商研院行銷與新媒體研究所組長康耕輔針對後疫情時代行銷方式提出，現今消費模式已虛實整合，行銷趨勢迎向科技數位化。

另外，國立臺灣科技大學工業管理系智慧製造科技研究所所長王孔政教授則在會中以AI智能零售圖像辨識(以Instagram為例)行銷應用程式開發分享為題，說明過去以人工審核不當貼圖和言論的兩大平台，透過“IG”十億張公開照片「訓練」 AI來取代人力，打造被簡稱為「SEER」（SElf-supERvised）的電腦視覺程式圖像自主識別物件，用於自動分類商品、阻擋有害圖像在社群上傳播，並進一步在行銷上為企業建立智慧圖像客服，精準找到消費群，提升業績、減少不必要的成本支出。未來企業主可透過線上接觸、取得大數據、再經由“AI”分析、創造吸引買家的內容，精準接觸買主並維持互動關係，以創造營收。

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