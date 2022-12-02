雙12 接力GOMAJI推好康鬥陣迎歲末　最高享17%回饋

國內最大吃喝玩樂平台 GOMAJI宣布，最新雙12活動接棒讓消費者繼續拿好康，美食餐廳、美容舒壓、旅遊住宿、宅配美食明星店家、商品通通到齊。本次雙12與以往截然不同，訴求「獨樂樂不如眾樂樂」，從12月1日到12月14日，邀請會員揪夥伴組隊合作拚消費，最高可享5%回饋，消費額最高的冠軍隊伍再拿新台幣12000元。這次參與回饋的商家，包括漢堡王、21PLUS、米其林一星「添好運」，以及台中谷關溫泉飯店、台中鳳凰酒店等知名品牌都在裡面，月底還加碼「2022王牌店家票選活動」，參加投票就有機會抽到千元麻吉券，要讓大家開心吃喝玩樂過跨年！

組隊消費，團結力量大萬元獎金等你拿。圖／GOMAJI提供

GOMAJI 組隊衝消費多拿回饋金

這次GOMAJI雙12主打「組隊合作衝消費」，從12月1日至12月6日為第一階段組隊預熱期，只要3人就能成隊。凡是通過手機驗證的會員，屆時進入「年終盛宴組隊計畫」活動頁面，即可輸入隊名自行組隊，或輸入邀請碼入團，只要搶在前一百名組成的隊伍團主，直接領GOMAJI50點。接著從12月7日開始，至12月14日止，即為各隊「衝消費期」，這段期間消費可累積賺點數回饋，到15日結算時若能達到指定門檻，即享回饋資格最高5％；到2023年1月底最終結算日時，冠軍隊伍將可獲得12000 元現金。此外，活動期間內每日優惠折扣領不完，最多還能拿17%回饋，錯過就太可惜囉。

美食餐廳飯店好禮抽不完

最近世足開打，當然要一邊啃炸雞美食，一邊隔海為支持的隊伍加油啦，GOMAJI 趁雙12活動，邀來連鎖炸雞品牌21世紀、德克士Dicos、巷口炸雞參與回饋名單。當然，熬夜看完球賽，假日還是要陪家人旅遊，尤其口罩即將解禁，一定要出門透透風，無論是到餐廳大快朵頤，還是旅遊住宿，GOMAJI都為大家爭取消費享回饋的機會，像是美食餐廳金品茶樓、一番地壽喜燒(台中公益大墩店)、慕谷慕魚和牛．海鮮．鍋物(高雄)、五星級BUFFET Mega 50 50樓Café，住宿則有北投南豐天玥泉溫泉會館、苗栗-西湖渡假村、台中谷關溫泉飯店、台中鳳凰酒店、知名商務飯店天閣酒店等，雙12通通都有消費回饋大放送。

GOMAJI 祭出「雙12最高17%加碼回饋」。圖／GOMAJI提供

限量名額抽千元麻吉券

隨著2022年即將步入尾聲，在GOMAJI平台購買這麼多產品後，最滿意哪一家的產品跟服務呢？GOMAJI將從12月21日到12月31日舉辦「2022王牌店家票選活動」，會員於票選期間每日登入平台都可以為喜歡的店家投下一票，還有機會抽中站內千元麻吉券1000元一張、500元四張、300元五張總共10個名額，投票越多次抽中機率越高，歡迎會員一起來為支持的店家加油打氣。

活動網址 https://event.gomaji.com/event/202212/1212festivalteamup/