歡慶聖誕節來臨　全家便利商店「超級好賣」為買賣家首選電商平台

年末最盛大的聖誕節即將來臨，全家便利商店旗下的社群電商開店平台「超級好賣」，提供實體店家輕鬆開啟網路經營，成功轉型數位電商，如蘋果日報票選第一的冠軍肉桂捲Miss V Bakery Cafe和全台最大繡球花圈分支的穗花婆婆等人氣賣家皆為全家「超級好賣」的使用者，讓消費者可以在歡樂聖誕節期間，動動手指就能準備聖誕派對。

Miss V Bakery去年首次開賣，2天內即售完千盒聖誕商品，創造驚人銷售佳績。時常秒殺的肉桂捲，現在也能透過網購宅配就能購買，冷凍回烤味道一樣美味。即日起至12月25日在超級好賣獨家推出松露葉子酥，千層餅皮的迷人層次搭配成熟的松露香氣，手桿丹麥與嚴選法國伊思尼天然發酵奶油層層交織，反覆桿壓堆疊使得口感酥脆有層次，內餡更是將義大利松露醬加熱濃縮至3倍濃郁，在杏仁餡的撐托下呈現獨有的香氣，再撒上細砂糖，帶出千層酥的松露杏仁迷人香氣，咬一口就讓人有滿滿的幸福感，是一款極力推薦的下午茶點。喜愛松露的民眾會喜愛這美好滋味，送禮更是體面，限時優惠82折、只要330元。賣場連結：https://reurl.cc/4XdZ52

由全家便利商店開發的社群電商開店平台「超級好賣」，在冷凍商品的保存與運輸上具有優勢，使用冷凍「店到店」貨到付款的取貨方式，不僅使得消費者在採買冷凍食品時更方便，也適合販售海鮮及冷凍調理食品的賣家使用。另外綁定信用卡付款功能可增加常溫宅配，直接可把貨物送到消費者手上，這對買家與賣家雙方來說都有保障。

全家「超級好賣」讓消費者可以在聖誕節期間，動動手指就可以準備聖誕派對。圖／創新聯合國際提供

台灣不凋花代理龍頭穗花婆婆，繡球雪白聖誕花圈透露著平安夜的溫馨美好，雪松聖誕樹帶來聖誕團圓的幸福氛圍，正在熱賣中的聖誕系列，提供多樣化的選擇，讓每個節日都有充滿值得紀念的回憶。在全家「超級好賣」也特別推出永恆雪松聖誕花圈買一送一限時優惠，邀請您的朋友或家人一起動手打造屬於自己的聖誕節。賣場連結：https://reurl.cc/aad20Z

針對小型電商賣家，設置優化會員分級管理功能，賣家可針對消費者購物型態進行標籤分級，以決定是否增加賣場曝光度、提升銷售機會，發掘出更多潛在且具有實力的在地商品，賣家還可開啟SEO讓賣場快速被搜尋。賣家最大的優勢即為0手續費，從上架、賣出到完成交易，無須額外再支付任何費用，這也是超級好賣的賣家獨享權利，是開店新手不可錯過的夥伴。自即日起社群創業，全家「超級好賣」周周加碼抽紅包：https://supersell.fami.life/news/637b454770d4e7fb83895b5a