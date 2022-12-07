眼周保養精華 不再擔心眼周細紋洩漏年齡

現代人上班長時間盯視電腦螢幕，晚上、放假滑手機、熬夜追劇玩遊戲，使用3C產品的時間大幅增加，容易造成雙眼疲勞、缺水乾澀等狀況；平時不自覺地揉眼、過度放縱臉部表情，更會拉扯眼周肌膚而產生細紋，加速老化跡象。如何有效改善惱人的眼周瑕疵？頂級保養品牌《envie de neuf (EDN)茵蝶》推薦「藍金活酵能量舒壓眼膜」、「多肽睛澈修護眼膜」及「微震瞬導美眼精華筆」，幫助眼部舒緩與撫平眼周紋路，成為你守護眼周肌膚緊緻保水的神隊友！

藍金活酵能量舒壓眼膜／8ml x 50片，原價$6,000，限時活動優惠價$999。圖／EDN茵蝶提供

第一款EDN茵蝶的銷售王牌「藍金活酵能量舒壓眼膜」，專為緩和眼部肌膚不適所設計，成分包含具有清爽保濕、天然淨化、抗老撫紋功效的萃取物，為眼周肌膚帶來調理修飾的效果；搭配獨特的「全罩式眼膜」完整覆蓋眼部，敷上後短時間內可感到清爽放鬆，幫助眼睛舒緩，消除緊繃疲勞感。無論是平時用眼過度想減壓，或喜歡眼部SPA般保養體驗的人都要試試！

多肽睛澈修護眼膜／10ml x 50片，原價$6,000，限時活動優惠價$999。圖／EDN茵蝶提供

時常熬夜、表情豐富、甚至有黑眼圈困擾的你，特別推薦使用EDN茵蝶「多肽睛澈修護眼膜」。成分內含眼周緊緻精華素、彈力緊緻素能「淡化紋路、澎潤緊緻」，玫瑰花水、亮白多胜肽複合物可持續替眼下肌膚「補水、舒緩、煥亮」。其採用特殊「蝶型眼膜布」設計，服貼各種臉型，並將眼周、太陽穴、法令紋一次照顧到，一敷達到多重修護保養功效。

微震瞬導美眼精華筆／10ml，原價$1,800，限時活動優惠價$999。圖／EDN茵蝶提供

眼周容易感到疲憊的你，就讓EDN茵蝶「微震瞬導美眼精華筆」作為你日夜按摩放鬆的小幫手。成分蘊含眼周緊緻精華素、咖啡因、神經醯胺，明星級成分PEPHA®-CTIVE能量微藻有助於活化、調理肌膚。搭配冰鎮滾珠筆頭，透過音波微震加速精華液導入吸收，提升眼周肌膚的保濕度，有效撫平細紋、緊緻抗皺，恢復柔嫩彈性。亦可使用精華筆從眼周、鼻翼、法令紋延伸至臉頰、太陽穴、額頭，進行全方位的紓壓按摩，幫助舒緩，還能減少因手部按摩而對肌膚造成的拉扯動作。筆狀包裝設計輕巧好攜帶，隨時能放鬆過度使用的眼周肌肉，為疲憊的肌膚充飽電。

雙眼最容易洩露一個人的年齡與狀態，盡早預防眼周肌膚老化，保養與舒緩雙管齊下，不論熬夜族、3C重度使用者或輕熟齡族，一起打造緊緻明眸，將活力眼神定格在睛采瞬間！EDN茵蝶歡慶年末聖誕佳節，即日起於門市專櫃推出限時下殺特惠組合，眼周保養等多款商品千元以下即可入手，活動只到2022.12.31止，想無負擔享受貴婦級保養品就趁這一檔！

EDN茵蝶聖誕限時優惠活動組：

品 項 原 價 限時特價 藍金活酵能量舒壓眼膜8ml x 50入 $6,000 $999 多肽睛澈修護眼膜10ml x 50入 $6,000 $999 微震瞬導美眼精華筆10ml $1,800 $999 酵素淨透洗顏慕斯180ml x 2入 $,5600 $999

EDN茵蝶活動門市專櫃：