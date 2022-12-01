福特六和50週年獻禮 23年式NEW FORD KUGA全車系配備再升級 舊換新售價88.9萬起

福特六和汽車深耕台灣，今年12月正式邁入50週年！好事成雙，正好也隆重發表New Ford Kuga全陣線新車，同時首度在台導入與歐洲同規之Kuga Vignale義式工藝精品車型，引領130萬內同級SUV新標竿！全新New Ford Kuga車系涵蓋EcoBoost180超質X、EcoBoost180旗艦、EcoBoost180旗艦X、EcoBoost250 ST-Line X、EcoBoost250 Vignale等五款，其中入門coBoost180超質X維持原價93.9萬(舊換新88.9萬)；EcoBoost180旗艦款甚至降價6萬成103.9萬(舊換新98.9萬)。EcoBoost180旗艦X、EcoBoost250 ST-Line X、EcoBoost250 Vignale售價則各為109.9萬、122.9萬、126.9萬元。

New Ford Kuga 23年式新車將原本極具競爭力的「豪華大滿配」產品優勢再抬昇至新高度！圖中左為EcoBoost180旗艦型，右為EcoBoost180超質X型。圖／業者提供

現行Ford Kuga自第3代大改以來，成功開創「純正運動跑旅」新格局，其針對1.5升及2.0升渦輪汽油引擎車型採用的雙外觀、雙動力策略，更成功受到市場肯定，站穩SUV銷售一軍地位。為回應市場需求，全新23年式New Ford Kuga將以更多元陣容格局拓展市場市占率，其中搭載2.0升渦輪汽油引擎的EcoBoost250車系在既有ST-Line X車型展現運動性能跑格DNA之外，這次更全新導入Vignale車型以彰顯義式隱奢優雅的細膩質感，滿足追求不同風格的消費族群需求；而搭載1.5升渦輪汽油引擎的EcoBoost180超質X、旗艦、旗艦X等車型，則是將原本便極具競爭力的「豪華大滿配」產品優勢再抬昇至新高度，勢將讓New Ford Kuga全陣線再創台灣SUV市場嶄新格局。