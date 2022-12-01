亞果遊艇推房車價小遊艇 低油耗高CP值

文/葉圳轍

亞果遊艇集團旗下子公司亞平開發公司，推出一站式購船服務，首推房車價小遊艇-芬蘭Quarken品牌快艇，主打高CP值、低油耗，入手價只要台幣330萬起，在遊艇自駕及租賃市場掀起震撼，可望為台灣海上休憩活動發展添助力。

亞果遊艇集團提供海洋休憩產業一站式服務，旗下子公司亞平開發公司，致力於CP值最高的遊艇及帆船代理銷售，目前代理品牌包括快艇Quarken、遊艇Sessa Marine以及帆船Solaris Yachts，並持續積極爭取更多新品牌船艇代理銷售。

亞果遊艇集團表示，根據日商環球訊息公司市場調查，全球遊艇的市場規模從2021年的77億美元，成長至2022年已達82.2億美元，預計以6.75％的年複合成長率成長。預估2026年將達到99.7億美元。原因來自高級觀光和航海的需求高漲，進而促進市場需求提高。

亞果遊艇集團指出，該集團陸續在台南、高雄、澎湖完成遊艇專屬碼頭後，為了落實向海致敬政策，提高國人近海親海，遂成立子公司亞平開發公司，引進歐美知名品牌遊艇、帆船，更透過首推的小遊艇，入手價只要台幣330萬元起，超高CP值期望貼合國內遊艇使用習慣，期帶動海上更多元的休憩活動發展。

亞果遊艇集團說，亞平開發最新引進的芬蘭遊艇品牌QuarkenBoats – Quarken 27多功能快艇，共有三種型式，分別為Open(九人座/44節)、T-Top(九人座/44節)、及品牌主打船款Cabin 27(八人座/43節)，售價約在台幣330萬(起)~400萬(起)之間，若配備升級及加計稅金約在550萬~600萬元間，相當於一輛高級房車的價格，在船艇來說是十分親民、好入手。

芬蘭Quarken 27 Cabin快艇，使用Yamaha 300 hp引擎，能在海上展現極快速度。圖/亞果遊艇集團提供

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