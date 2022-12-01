水保局臺東分局開創產業新價值 打造農村產業新亮點

行政院農業委員會水土保持局臺東分局推動東部產業經濟與農業發展成果顯著，於11月30日舉辦成果發表會，活動集結產官學各界代表，整合資源投入地方特色產業，風味獨樹一幟的「台東紅烏龍茶」等多項推廣成果，更被與會貴賓譽為臺灣東部最夯明星產業，活動也邀請新世代品茶師代表「荼公子–韓奕」演繹品茶的世界，展現水保局臺東分局為臺東農村產業全面拓展品牌市場的努力以及創造產業新亮點的初衷。

臺東特色產業跨域整合 創造產業新亮點

水保局臺東分局盤點臺東特色產業，發掘潛力項目，預計下一階段推出具有「超級未來食物」之稱的油芒及「花茶明日之星」油菊，透過跨域資源整合，協助小農進行市場區隔，同時經由科學化的重點產業調查，規劃未來發展，育成潛力產業項目。目前已經與高雄農業改良場、臺東茶業改良場、財團法人中衛發展中心、國立臺東大學、國立屏東科技大學等進行外部鏈結，擴大產業影響力，創造出專屬臺東農特產的新價值。

水保局與中衛發展中心長期將臺東的特色農特產品行銷到全國各地，持續將推廣活動與多元產業結合，讓消費者接觸到臺東更多的特有產品。君玉茶園、博雅齋自然茶園、逸品茶園、大峰有機茶園等廠商代表合影。圖╱中衛中心提供

回鄉青年育成工作坊 跨域交流創新產業

水保局臺東分局長柯燦堂表示，水保局長期將臺東的特色農特產品行銷到全國各地，除了盤點潛力產業，滾動式協助，完善的育成輔導計畫及工作坊，也使回鄉青農的人才育成成果顯著，將臺東的好山、好水、好作物、好人情分享給更多消費者。以「台東紅烏龍」品牌為例，目前已經輔導14家品牌成功申請農村社區企業經營輔導計畫，超過10家以上具備完整的品牌銷售與商品開發技巧，並鏈結嘉義梅香山太平社區、雲林蔬果合作社、屏東農業大學成員以及全臺茶產業跨域交流，一同開創「台東紅烏龍」的產業成長，鼓舞更多臺東青年成為回鄉青農友，點亮臺東農村特色產業。

多元產業結合推廣 全面拓展品牌市場

財團法人中衛發展中心副總袁威五表示，財團法人中衛發展中心長期透過線上線下的整合工具，行銷臺東農特產品，持續將推廣活動與多元產業結合，讓消費者接觸到臺東更多的特有產品。除了透過臺北音樂節、2022南港世界茶葉博覽會、農村再生機制吸引不同年齡層消費者的關注，更與故宮聯名推出禮盒，透過文化包裝，為臺東特色農特產加值加分，另外與金色三麥、摩斯漢堡、喜年來蛋捲、叮哥茶飲等各大食品廠異業結合，擴展分眾且多元的產業影響力。

活動現場更邀請格外農品游子昂負責人、國立臺灣藝術大學韓豐年教授、私立實踐大學葉蕙菱助理教授、幸福力研究院陳潔瑾幸福長、愛樂活黃海琳創辦人、晨邦國際有限公司林雅敏總監、中天溫泉渡假飯店蘇秀紅採購經理、臺北萬豪酒店林顯威主廚、誠品生活股份有限公司詹佳玲經理、大峰有機茶園、博雅齋自然茶園、君玉茶園、逸品茶園等與12家展示廠商於會場分享未來通路的合作規劃，透過品牌包裝與數位導入，持續發展國內外市場，為臺東農特產品帶來更多的商機以及發展機會。