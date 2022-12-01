先買後付 零卡分期的無痛購物時代來臨！實現清空購物車的夢想

在網購盛行的時代，出現更多元與便民的支付方式，如同國際上通行已久的BNPL，意即Buy Now Pay Later，主打先買後付的概念，可以無卡零息分期，享有更多分期選擇，確認商品沒問題，才開始進行分期支付，想在台灣進行BNPL的無痛購物，有租賃業市佔第一的中租控股所推出的「zingala銀角零卡」可選擇，有不少消費者趁這個機制清空自己夢寐以求的購物清單。日前一名女網友在Dcard中發文表示，男友在雙11將她購物車中的物品都結帳了，讓她相當驚喜，後來才發現是一場「美麗的誤會」。

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原來這位女網友的電商帳號與母親共用，拿起手機查看後，才發現男友下單了玉石手鏈、魚油、按摩枕等這些比較「實用」的東西，令她哭笑不得，難怪男友會說：「幾乎都下單了，但妳想買的東西我都看不太懂就是了！」縱使女網友感謝男友的貼心，依然驚呼不已：「親愛的，你清空的是未來岳母的購物車阿！」

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原PO最後表示「現在貨在運送的路途上，是不是該叫他到時候自己送去順便提親？」，貼文曝光後，網友全部笑翻留言：「好啦雙11去送禮順便認岳母了」、「看到手鍊笑死，看起來是位迷信的媽媽哈哈」、「是個暖男，但是暖錯方式了XD」、「偽清空，真提親」，也想要清空購物車的民眾，不妨下載「zingala銀角零卡APP」，機制上比信用卡容易審核通過，也不需要提供太多資料，是對學生、菜籃族、自由業者都相對友善的購物支付方式。