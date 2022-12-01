游大仁強勢推出 首張台語蘭城有夢專輯

全創作製作演唱

大仁從小在宜蘭礁溪鄉下長大，6個兄弟姊妹排行老二，延續爺爺父親輩對音樂特殊的喜愛，和得天獨厚的音樂天賦，國小接觸口琴、國中接觸笛子、吉他，都能靠著自學和對音樂的喜愛，在那沒有電腦的年代無書自通，怡然自得。

高中組樂團開始創作，當過吉他社社長，跑過康樂隊，出社會來台北發展打拼，進入民歌.puB等part time走唱生活，民歌輝煌時期當時木船有十幾家店，假日可以從中午12點唱到晚上12點，雖然騎機車趕場辛苦.真的是名副其實的「終日奔波苦」，但有掌聲的日子卻也樂此不疲。

直到最後一家獅子林店熄燈而短暫休息，音樂的靈魂也伺機蠢蠢欲動，多年以後，年紀稍長，成家立業，事業小成，對音樂的情有獨鍾，又蠢蠢欲動，幾位不甘寂寞的民歌時期的好友，索性組了一個OPK-老痞客樂團，重拾往日年少音樂情懷，堅持快樂玩音樂，分享美好時光。

期間參加了公益慈善演出，商演 ，同時持續詞曲創作，一段時間下來也累積了不少作品，從對從小生長的濃厚故鄉情懷，到感念父母養育恩情，以及妻子對家庭無怨無悔的付出牽手之愛，最後挑選從編曲到錄音中間因疫情停擺了一年多，整整花了5年時間~就在今年，完成了首張台語蘭城有夢專輯，圓了人生的一個夢~感謝在過程中遇到的每位貴人。

蘭城有夢-1

創作:宜蘭人

想起住家前面農田景色小時候的快樂情景.左右鄰居都是親戚有困難都會互相幫忙有快樂也會一起分享，好山好水好景緻以及宜蘭人刻苦耐勞精神，是身為宜蘭人的驕傲~該大聲唱出來。

蘭城有夢-2

創作:阿爸的話

多年前父親63歲因為一場車禍天人永隔~後事完~一直想為老爸寫一首父子情歌

可每次拾起筆，腦海中過往歷歷在目，不禁淚流雨下，久久不能自己~直到幾年後心情平復，才慢慢完成這首作品~其中提到想要跟爸爸再唱首歌，就是當時謝雷跟謝小魚唱的父子情深，爸爸以前常耳提面命.，教育我们子女做人要腳踏實地.，不要好高騖遠~都反應在這首歌裡面，正所謂子欲養而親不待，孝順要及時。

蘭城有夢-3

創作:礁溪是好所在

這首歌的誕生算是臨門一腳補上！當初在挑選創作歌曲裡面與發行公司小郭討論了編排內容，宜蘭人為主而礁溪是你的出生地，題材是可以加進這張專輯裡面增添主題性，於是兩天後就誕生了這一首創作礁溪是好所在，內容的描述過程在介紹礁溪好山好水綜合好景美食特色有我很多快樂的回憶，朗朗上口的節奏彷彿是本礁溪導覽有聲書。

蘭城有夢-4

創作:love you

這首創作收錄在黃妃追追追專 輯歌曲裏面，其主要在描述男女之間的誤解產生了感情的不確定性~化解後感情更加堅定，期許一輩子白頭到老完美的ending

大仁特別請親姐姐寶惜來男女對唱~感謝好朋友蕭福德編曲，有我喜歡的抒情搖滾概念，以及吉他手阿軒漂亮的solo，感恩惜福。

蘭城有夢-5

創作:為何

母親離世，前天中午人好好的，還一起吃飯，隔天下午就忽然走了，當下真的無法接受這個事實，無常啊無常，前年度過第一個沒有母親的母親節，只能用這首創作來表達對母親的思念。

蘭城有夢-6

創作:我是憨人

寫了很多現代的台語歌曲，想要保留原有日本味道的演歌曲風，於是創作了這一首歌曲，內容的描述是聽到看到還有朋友轉述被拋棄的心情，感情的世界沒有誰對誰錯，合則來不合者散下一個會更好。

蘭城有夢-7

創作:阮是愛你

這首創作完全是被激出來的，錄音師好友說某某寫了一首布袋戲的歌曲，你可以嗎。雙子座最讓人激不得的，心中想起曾經在布袋戲看過的一幕，在茫茫人海中尋找真愛，於是有了這首歌的架構，閉上眼睛想像一下把故事連結，順帶間奏想了一下OS~兩天後完成作品，編曲採取New age方式，讓整張專輯更多元化。

蘭城有夢-8

創作:牽手

最後一首完美的ending，幾年前因為一場車禍加上耳疾開了兩次刀.身體出現了異樣導致憂鬱症，失眠，爆瘦，老婆在一場照料以及鼓勵，身體漸漸有了好轉，於是寫了這首牽手送給老婆.以及全天下所有偉大的女性。

THOUGHTS

整張專輯以抒發親情，以及仁不忘本為創作主軸，寫了太多的情歌，讓大仁深深感受到，最常被視為理所當然的親情，才是生命中最需要被珍視的槐寶，感謝大家一路走來的陪伴，一切都是老天最好的安排，我們都該好好珍惜，活在當下，感恩惜福。