旅遊達人夏金剛 享樂哩程不藏私

國境終於解封，但礙於機票漲價讓不少消費者卻步！旅遊達人夏金剛建議消費者可以選擇哩程信用卡，把握消費累積哩程。像滙豐旅人卡不但最優10元一哩，近期還推出加碼活動：在全球航空公司官網購買機票且完成登錄，每筆再加碼享5元1哩的限量優惠。

夏金剛不藏私教你放大哩程的方法，以日航東京商務艙來回票價約五萬為例，用旅人無限卡除了基本回饋10元1哩，可換5,000哩外，還有新戶禮最高8,000哩與限量加碼5元1哩的5,000哩活動，總共可獲得18,000哩！（15,000 哩就可兌換日航來回機票）5元1哩活動上次一推出就秒殺，預計將在12/15加開最後500個名額，消費者可以把握加碼名額。

哩程新手也不擔心，滙豐旅人卡提供三種卡別，消費者可依據自己平常的消費習慣，找出最適合自己的卡，從無限卡、御璽卡到輕旅卡，基本權益分別是最優10/15/20元=1哩的回饋。

出遊使用滙豐旅人卡，可享免費機場接送/貴賓室最優4次/8次，還有專屬旅行不便保險權益！刷旅人卡支付全額機票費用，若因染疫或其他不可抗力之行程取消、縮減、延期或錯過轉機，經保險公司認定，享保障理賠金額最高新台幣31,000元，刷對卡旅行有保障。

旅人卡不分新舊戶消費滿額再抽豪奢禮，活動期間累積消費達10萬(含)以上，最高可抽HOSHINOYA谷關住宿回饋刷卡金最高4萬元。

出國不再遙不可及，想趕快飛出去體驗這三年世界的變化了嗎？趕快參考明年連假的請假攻略，把握請少少的假，讓自己放長長的假！最適合旅人的滙豐旅人卡，刷對卡就能放大你的哩程，不同旅行習慣的旅人都能找到最適合自己的那張旅人卡！

詳情請見官網：https://lihi1.com/Fc54O

警語：謹慎理財 信用至上