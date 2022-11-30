歡慶聖誕節 維多麗亞酒店la FESTA餐廳繽紛異國美饌美味新登場

為歡度聖誕節，維多麗亞酒店la FESTA餐廳將盛大推出主廚嚴選美國爐烤帶骨牛小排，重達2.5公斤(適合6人分享)，將牛小排浸至特製醬汁中醃滷2小時，再以夢幻烤爐Beech Oven烹調而成，完美呈現出肉汁豐沛、外酥內嫩的絕佳口感，讓老饕們為之驚豔，是賓客歡慶佳節的美味首選。

精選限量鮮叻沙。圖／維多麗亞酒店提供

上班族工作一天，想悠閒度過一個專屬個人的靜謐時光，維多麗亞酒店la FESTA餐廳於平假日午晚餐推出「繽紛異國美饌」，精心打造4款東南亞特色餐點。如濃郁風味的「經典咖哩叻沙」580元，將鮮蝦、椰奶、魚糕及炸豆腐以文火細細烹調，豐富的滋味值得品嘗。限量精選的「海鮮叻沙」980元，更加入龍蝦與貽貝熬煮而成，享受豐富鮮美的海味。580元的「越南河粉」則以現切USDA美國牛肉，精心慢燉48小時，佐以新鮮羅勒與洋蔥，每口鮮甜滋味；在地黑毛豬自製的「黑毛豬肉雲吞麵」580元，則加入爐烤豬頰肉及各式香料熬煮的完美高湯，盡享視覺味覺雙重饗宴。

越南河粉。圖／維多麗亞酒店提供

爐烤牛小排禮籃價值5,800元，內含2.5kg美國帶骨牛小排、水果布里歐麵包、雜糧核桃法國麵包、蜜地瓜、孢子甘藍、蜂蜜胡蘆蔔、紅酒醬、法式芥末醬，特別提醒民眾，內用或外帶皆須3天前預訂。詳情可洽詢維多麗亞酒店 la FESTA 餐廳訂位專線：(02)6602-5671。