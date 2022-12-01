格蘭帝2022「冬季限定」12年Amontillado雪莉桶裝強度原酒抵台

自1832年起，便持續在坎貝爾鎮生產單一麥芽威士忌的「格蘭帝酒廠」，是坎貝爾鎮持續運作的三間酒廠之一，為了向關係緊密的坎貝爾鎮致敬，確保了酒廠多年來的運行，酒廠特別發表了一款「冬季限定款」，這款限定「格蘭帝2022冬季限定 12年Amontillado雪莉桶裝強度原酒」，全台限量738瓶，即日起正式上市。格蘭帝2022冬季限定是款無泥煤的12年單一麥芽威士忌，熟陳於1st Fill波本桶中，接著過桶至 Amontillado 雪莉桶中12個月。以桶裝強度53.3%原酒酒精濃度裝瓶，非冷凝過濾，無添加焦糖著色。



2021年蘇格蘭威士忌大賽年度最佳酒廠「格蘭帝(Glen Scotia)酒廠」，是坎貝爾鎮目前碩果僅存的三間酒廠之一，迄今仍堅持少量的古老傳統的釀酒方式，年產量只有80萬公升，因此彌足珍貴，酒體平衡，清爽而富有適量油脂與濃郁果香的特色，讓人品飲一口就能感受到蘇格蘭坎貝爾鎮獨特的風土，及維多利亞時代的舊時光。業者提供





總代理翔盛公司總經理馮維澤表示，來自曾經成為「世界威士忌之都-坎貝爾鎮」的格蘭帝戰勝了大約三十家其他當地釀酒廠倒下的困境，憑藉定義坎貝爾鎮的精神，成為坎貝爾鎮僅存的三間酒廠之一，至今酒廠仍保留大部分初始設計，包括發酵槽、蒸餾室及從1830年到現在的舖地式酒窖。直至今日，酒廠團隊仍追隨著創始人的腳步，使用傳統工藝精心打造獨特的坎貝爾鎮海洋風情，因為這正是格蘭帝之所以聞名全球的原因。而位於坎貝爾鎮的精神象徵十字架，中世紀的雕刻矗立於坎貝爾鎮中心，是當地慶祝活動的歷史聚會地點，也是人們分享威士忌的地方。像任何美好的慶典一樣，最好的美食和非凡的威士忌搭配，不論距離遠近，格蘭帝使我們關係更加緊密。

「格蘭帝12年Amontillado雪莉桶裝強度原酒」，海洋風氣息帶出香甜蜂蜜與焦糖滋味，綿密的香草和海鹽焦糖口感，與肉桂及肉荳蔻的溫暖辛香料完美融合。溫暖的尾韻帶來肉桂香料與溫和不甜的堅果綿長香氣，搭配味蕾上的細緻海洋風味如同來到坎貝爾鎮，在寒冷的冬天漫步於坎貝爾港。業者提供

在2021年的舊金山世界烈酒競賽上，格蘭帝25年單一麥芽蘇格蘭威士忌榮獲「最佳威士忌」的殊榮。此競賽針對橫跨31個類組，共3800個參賽作品進行評選，而格蘭帝在各國與各種風格中脫穎而出榮獲總冠軍的殊榮。除此之外，在格蘭帝取得「最佳威士忌」獎項加冕僅七個月後，更是在蘇格蘭威士忌大賽中，獲得年度最佳蘇格蘭威士忌酒廠的美譽。

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