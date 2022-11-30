「冬戀蘭陽溫泉季－祈水感恩禮暨玩啤音樂會」12/2盛大登場

「2022冬戀蘭陽溫泉季－祈水感恩禮暨玩啤音樂會」即將於12月2號盛大開跑，全程免費入場。從下午四點即安排一連串精彩活動，有踩街表演、國樂快閃、祈水儀式、啤酒美食等內容，再由傳承多年的水美人團體以舞蹈儀式，迎接水神揭開溫泉季序幕。現場還邀請梁文音等知名藝人，一同嗨翻全場，還提供五星級住宿券等豐富大獎，邀請民眾齊聚礁溪歡樂夜。

由宜蘭縣政府指導，礁溪鄉公所攜手礁溪鄉民代表會、宜蘭縣觀光協會、宜蘭縣旅館商業同業公會與宜蘭縣溫泉產業發展協會，共同於德陽路上跑馬古道公園隆重舉辦祈水感恩禮活動，由地方業者自願發起及籌畫，更廣邀在地超過100家業者與商家一同擴大舉辦。

宜蘭縣溫泉產業發展協會表示，該活動結合現場文創設計與天然舞台，再以燈光音效呈現與整體氛圍的營造表現出不同以往的聲光效果。表演活動則由礁溪溫泉水美人挑大樑，為了完美展現出祈水感恩的活動，於活動前3個月開始勤練舞藝，在搖曳舞姿和莊敬的神情中，完美演繹出對溫泉崇敬的曼妙舞蹈。

在精彩的祈水感恩儀式後，即迎接熱鬧的「玩啤音樂會」，今年主題結合溫泉馬拉松選手之夜活動，現場重磅邀請星光歌后梁文音等知名藝人，陪民眾熱鬧開心一整晚。宜蘭縣溫泉產業發展協會還規劃啤酒暢飲、紅露金雞湯、老紅酒特調、滷肉飯、溫泉麻糬等美食佳餚。

凡民眾參加12月2日的「2022礁溪溫泉馬拉松」賽事或於礁溪指定店家消費，即可憑號碼布或兌換券免費兌換啤酒及美食，若合作飯店、旅館的住房旅客，即可憑房卡免費兌換啤酒和美食，還有機會拿走300元購物金。音樂晚會的尾聲更加碼抽獎五星級酒店住宿券，數量及獎項金額堪稱歷年之冠，歡迎民眾與朋友相約參加，一同到礁溪泡溫泉、聽音樂、吃美食、暢快喝啤酒。

(禁止酒駕‧飲酒過量有害健康)