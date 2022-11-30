微型二輪電動車即日起掛牌上路 光陽旗下3,500間專賣店提供掛牌諮詢

有鑑以往電動自行車不須掛牌、登記、領照造成管理困難，即使發生肇責或酒駕等違法事實也無法追朔，形同無法可管真空狀態，為此車輛公會機車委員會主委，亦為光陽集團執行長柯俊斌促成政府完成有關微型電動二輪車修法條例，並從即日起正式實施！此後，凡是微型電動二輪車皆需登記、領牌照，並且投保強制險！車主無需考照但需年滿14歲，同時騎乘時還需配戴安全帽！

全球二輪車使用趨勢正逐步向電動車及微型電動車市場轉移，以光陽機車來說，其歐洲市場約佔整體外銷6成，當中一半為50c.c.等級速克達，光陽集團執行長柯俊斌表示，以荷蘭為例50c.c.即佔了9成，當中48%是限速25公里或45公里的微型電動二輪車，52%為油車，可以預見未來市場將以電動二輪、微型電動二輪車為主。目前台灣現有微型電動二輪車保守估計約65萬台(光陽微型電動二輪車約佔15,000台)，每年銷量約8至10萬。

迎合微型二輪電動車即日起掛牌上路之市場需求，光陽集團特別宣布提供以下5大車主服務：

1.光陽以其3,500間專賣店，再加500間以上代銷商提供掛牌諮詢。

2.免費提供出廠證書及領牌登記書。

3.主動通知旗下15,000位微型電動二輪車車主至監理單位掛牌。

4.光陽旗下各經銷商配合各監理單位提供到點服務，光陽總經銷則配合地方監理所進行「實車查核&領牌作業」。

5.配合政府協助推廣，凡2023年底前購入光陽微型電動二輪車一概免收牌照，並提供行照相關優惠。