京站週年慶第2波12/1開打 年末最殺壓軸回饋21％

12/2之前，預估北部只剩下16度，但京站時尚廣場「相揪Fun心逗陣玩」週年慶卻火熱進行中，從明1日起至4日刷台灣Pay 3800元送400元，回饋高達21％，為今年最優惠最後時機，搶俗趁早。

迎低溫商機，京站特別精選超殺保暖商品，最低1.5折起，優惠商品包括3F HOYA CASA，石墨烯防螨抗菌被升級款，原價9980元，特價1980元；B1 Dailo鋪棉高領拉鍊背心，原價4280元，特價990元，達2.3折；B1 Dailo太空棉外套，原價5780元，特價1580元，達2.7折；B2 EDWIN女款鋪棉外套，原價3980元，特價1500元，達3.8折；B2 IZZUE連帽休閒外套，原價7650元，特價3000元，達4折。

京站週年慶第二波期間為12/1~12/12，全館延續第一波線上、線下Q卡友限定，消費滿3800元送400元贈券，3C、家電消費滿10000元送500元活動，12/8~12/12有Q點成金點數變現金活動，全館單筆消費滿3000元扣30Q點，現抵300元，此外，12/12前京站提供總價值超過66萬元抽獎内容，一人中獎多人同行，超過100名幸運兒能享受到與情人、家人、朋友相聚出遊狂歡，Q卡友拿當日消費發票，全館累計滿6000元，即獲抽獎機會一次。