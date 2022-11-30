日本第一大梅子產地和歌山40款頂級農產南高梅酒爆紅

日本第一大梅子產地的和歌山頂級物產，在疫情過後終於首度現身台灣！和歌山頂級的南高梅子酒、與世界第一紀州梅、奢侈的白桃汁等，都將空運來台展售！12月1~14日，2022日本和歌山展將於台北微風百貨三家分店登場，展出超過40款由和歌山精緻職農悉心培育的頂級梅酒、釀梅、果醋、原生果醬、頂級白桃與柑橘果汁等等，讓國人也可以品嘗日本道地頂級風味物產。

隨著邊境解封，很多民眾迫不及待飛去大阪、京都等熱門景點旅遊，日本居民則是往當地私房景點去。「日本第一大梅子產地－和歌山」就是大阪京都民眾200多年來的後花園，更是全日本人身心靈放鬆的聖地！位於日本關西紀州的和歌山縣四季分明，自江戶時代意外發現特殊的風土氣候相當適合種植青梅，200多年來，孕育了無數富饒的「梅」物產，現今和歌山種植著超過8萬株梅樹「一瞥十萬株、梅香十里傳」、盛產的南高梅更被譽為世界最高級的梅種，是日本文人雅士一生必賞的美景與風味。南高梅皮薄核小、果肉柔軟、果實碩大、甜味鮮美且梅香濃郁。

梅干搭配一碗簡單的白飯，或是在烹煮魚類料理時加入，都是日本非常道地且美味的日常料理！而梅酒則是日本最具代表性的利口酒，精選高品質的南高梅浸泡在白蘭地和冰糖中，釀製成酒精度高、口感濃郁厚實的ZEN-日本梅酒；浸泡在清酒和冰糖中，更製成富含果香的ENISHI-日本梅酒，風味千變萬化，堪稱經典。禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康

2022日本和歌山展 時間：12/1~12/14

地點：微風超市Breeze Super（復興本館、南京店、南山店）設立展出櫃位。