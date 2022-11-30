新北群募締造亮眼佳績 集資金額達1.6億元

全面陪伴式輔導 從新北走向國際

為推廣新北群眾募資計畫，新北市經發局11月29日於CMoney SPACE藝文空間辦理「新創團隊跨域分享會」，以「異業合作與跨域經驗」為主軸暢談集資秘訣。邀請經發局長何怡明、109年以雷射切割機為提案的「Cubiio」，以及今（111）年以日曆產品「我寫的這一年」參與計畫的「守寫字」團隊擔任與談人，分享參與募資計畫及跨域合作的歷程，並且鼓勵有興趣的團隊，把握機會成為新北群眾募資輔導計畫的創業夥伴。

經發局何怡明局長表示，為協助新創團隊進行資金募集以及行銷推廣，新北市自109年率先其他縣市推動「群眾募資輔導計畫」，截至今年共扶植52組不同領域的提案團隊，集資金額達新臺幣1.6億元。新北市群眾募資是創業團隊發跡的起點，提供策略服務、市場調查、行銷宣傳、募資平台上架等規劃，從企業運籌規劃到資源鏈結，以全面輔導陪伴新創團隊成長，擴展臺灣新創生態圈網絡以接軌國際市場。今年更新增「異業合作」團隊提案機制，藉由不同領域的業者投入多元創意，強化彼此技術的鏈結、支援及合作，推動產業結盟擴大品牌效益，創造新北產業價值。

109年參與群眾募資輔導計畫的雷射切割機Cubiio，前身為半導體供應商，掌握核心的雷射技術，為研發雷射雕刻產品奠下了良好的基礎，商用Cubiio2提供微型創客、個人工作室更多的選擇，當年度在台灣平台募集金額超過新臺幣1,200萬元，更創下Kickstarter台灣團隊最高集資金額紀錄。公關經理陳正龍指出，藉由群眾募資提前接觸到消費者，和以往做電商是非常不一樣的，可以透過專業的顧問輔導，快速捕捉到市場反應，針對市場接受度進行修正與評估，並適時地去調整產品布局，藉此降低後續的上市風險，不論是在台灣或是海外集資市場，都是開拓機會的好方式。除此之外，後續也與不同領域的工作室合作，生產如木製餐盤、印章、家居用品、名片等雕刻產品，藉由跨域合作，深化品牌意象。

守寫字提供線上DIY造字的流程與服務，並且以「我寫的這一年」日曆產品參與今年計畫。負責人王佑鈞表示，從2012年成立至今曾經嘗試過各種實體或線上的活動與行銷，但因為團隊規模較小，資金或人力等資源相對不足，尤其缺乏行銷方面的相關經驗與知識。透過新北群眾募資計畫的輔導，協助團隊了解消費者對於產品的接受度，提前接受市場的檢視，並且學習如何透過社群平台以精準文字有效率傳遞給目標客群。今年透過異業合作的資源注入，打造更具特色的產品，與台灣硬筆書法家－葉曄（葉彞丞）合作，在日曆中提供獨特的寫字風格教學，得以從同類型的產品項目突圍，達到銷售額破新臺幣500萬元的佳績！未來也希望可以有效運用核心技術，與更多不同的產業合作，發展出多元的商業模式。

經發局補充，要將想法付諸實現，對於剛起步的新創團隊而言，投入資源門檻高，透過群眾募資能給予新創踏出第一步的助力，成為推出產品成功上市的重要管道。然而，在集資額達標、進入量產後，才開始了真正挑戰，如何建立、維護品牌形象，讓群眾的力量與話題度延續，都必須仰賴後續的執行力，而新北群募計畫就是為了要成為最有力的後盾，規劃一系列的輔導資源，陪伴團隊開闢成功之路！

新北市政府致力於協助新創發展，透過跨局處推動多項創新創業政策，如提供「新創空間場域」、「資金挹注」、「企業輔導」、「國際鏈結」等面向資源，也誠心邀請各界新創團隊來到新北接棒，希望更多優質新創團隊加入「新北隊」，共同協力提升整體創新生態系的成長，進一步從新北走向國際，打造台灣品牌的驕傲。也歡迎不論在線上或線下的民眾與團隊們，歡迎明年加入新北群募輔導計畫，讓市府協助您實現夢想，做大品牌，勇闖世界舞台!