國產雜糧料理競賽創意無限 多元通路媒合成果豐碩

為了推廣國產雜糧，將新鮮、安全、非基改且食物里程短的特色介紹給消費大眾，行政院農業委員會農糧署於11月28日在「SUN BERNO光焙若蔬食」辦理國產雜糧創新通路媒合暨成果發表會，除了由姚志旺副署長頒發「2022第三屆國產雜糧創意料理競賽」金獎得主，金都餐廳、悟饕池上飯包及路易莎咖啡Louisa Coffee也將得獎者兼具創意與美味的雜糧料理商品化上架銷售，並邀請哈肯舖手感烘焙、喜鵲生活股份有限公司、大炳國際股份有限公司及菜霸子生鮮電商平臺等各通路及雜糧業者，共同分享及交流最美味、最創新的雜糧產品，邀請大家至各合作通路多多品嚐購買，一起支持國產雜糧。

農糧署表示，「2022第三屆國產雜糧創意料理競賽」特別分為下午茶組合、中式料理餐盒、即食料理包三種截然不同的主題，高達85組報名參賽，競爭相當激烈。參賽者激發創意，將國產雜糧元素融入在菜單裡，經過專業餐飲評審選出各主題的學生組及社會組金獎，特別在當天由姚副署長頒發獎牌及獎金，也把金獎作品上架到創新通路，即食料理包可以在金都餐廳品嚐到，中式料理餐盒媒合到金都餐廳及悟饕池上飯包，下午茶組合上架到時下非常受歡迎的的路易莎咖啡Louisa Coffee，成為「金色山丘-地瓜蒙布朗」與「地瓜朵朵-地瓜奶油捲」2款美味的點心，路易莎咖啡執行副總黃佳雯也表示，能夠推廣優質國產雜糧，結合青年學子的創意，讓路易莎咖啡成為媒合的通路，無論與消費者互動或對產學發展都有莫大的助益。

農糧署說明，將國產雜糧拓展到不同性質的多元通路，才能提高國產雜糧整體消費，也提升能見度。如路易莎咖啡Louisa Coffee之前推出「美荔紫薯波士頓派」在全臺471個門市販售，一推出就獲得消費者好評，想吃還得碰運氣；哈肯鋪手感烘焙也以行動支持臺灣農業，在全臺12家門市一口氣推出5種雜糧烘焙產品，有地瓜堡、紅豆核桃餅及藜麥洛神等；喜鵲生活的智能販賣機販售德朱利斯的紅藜穀物棒、芝麻先生的芝麻黑拿鐵、弘陽食品的雜糧穀物棒等多種雜糧產品，在全臺16處醫院、科技園區等地點擺設；大炳國際的「炳叔烤玉米」堅持選用國產玉米，全臺有18處加盟店鋪，除實體販售外也提供線上訂購。

農糧署進一步強調，國產雜糧在地生產的食物里程短，新鮮、健康、安全又減碳，十分符合綠色消費趨勢，透過與連鎖餐飲及烘培業等多元通路合作，增加民眾購買的便利性，也希望透過消費者的支持讓通路端看見國產雜糧的市場潛力，採購及運用更多國產雜糧，讓全心投入生產的農民收益提升。