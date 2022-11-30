「瘋足球猴塞雷」三隻猴子威士忌精選全台最佳看球酒吧 邀你樂飲猴瘋足球

萬眾矚目的世足賽登場，掌握即時的運動賽事、準備好在全場歡聲雷動的火熱氣氛中，感受今年精彩又沸騰的世界頂級足球賽了嗎？強調不拘泥傳統喝法，但仍保有一貫的嚴謹製程的「三隻猴子」，特別於全台北、中、南十一家特色、最佳觀賽酒吧，打造獨一無二足球賽專屬限定「Fun猴吧」，邀你為支持的球隊搖旗吶喊，體驗風格鮮明與風味多元的蘇格蘭威士忌。12月3日起至全台「Fun猴吧」感受最熱血的看球氣氛，保證熱鬧 氣氛爆棚！



大大滿足，豈能錯過！活動期間於全台「Fun猴吧」，參與三隻猴子專屬金盃預測遊戲，預測成功即送Monkey Shot助攻。業者提供

另外活動期間於全台「Fun猴吧」，參與猴子專屬金盃預測遊戲，尋找猴塞雷的賽事預測家，成功預測即可獲得Monkey Shot，還有滿滿專屬好康優惠，讓你同時看好、玩好、又有三隻猴子喝好喝滿，歡樂無限！在特別裝飾的「Fun猴吧」，一邊暢飲三隻猴子威士忌，一邊關注大螢幕時況轉播精彩賽事，全場同聲熱血應援，激起無限熱情，和三隻猴子一起舉杯歡慶，共享最high足球賽事。



保有蘇格蘭威士忌一貫的嚴謹製程，在不強調產區、年份及酒廠間的風味差異下，三隻猴子精選來自斯貝賽區3家單一麥芽威士忌酒廠各9個橡木桶的原酒融合熟成，不管是純飲、搭配薑汁汽水或一口shot，都能完美呈現其滑順口感和濃郁香草香氣，是你歡聚看球的最佳助攻。業者提供

三隻猴子三重麥芽威士忌「想怎麼喝！就怎麼喝！」，品飲不同風味、盡情享樂，自由不拘泥、有趣多變化，貼和各種看球氛圍。16強實力備戰，來杯Ginger Monkey highball，放鬆心情，清爽無負擔，輕鬆挺進決賽；進入4強緊張刺激賽事，純飲三隻猴子威士忌，在威士忌的苦韻中感受香草味的滑順口感，豐富多層次宛如此刻跟著賽事跌宕的心情！三隻猴子威士忌的香氣，將環繞於口中的餘味延伸至後韻許久，就如同精彩的進球，讓你一再欣賞回味！最後的冠軍賽，一口Monkey Shot，瞬間激起對支持球隊最熱情的助威，高舉雙臂、和朋友一起舉杯，狂熱慶祝支持球隊奪得勝利金盃。



12月3日起至12月18日足球賽事期間，前往全台「Fun猴吧」指定三隻猴子威士忌，體驗專屬活動並享有多重優惠。業者提供

(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)