2023台東跨年晚會 潮流母子檔演出陣容超強大

再過1個月就要迎接新的一年，臺東今年的跨年晚會卡司陣容堅強華麗，縣長饒慶鈴公布跨年最後壓軸卡司名單，臺東縣政府全台獨家邀請到「最潮流母子檔巨星」比莉、周湯豪助陣，剛在台北小巨蛋舉辦萬人演唱會的Nick周湯豪把小巨蛋化身萬人夜店趴的他，這次帶著媽媽比莉獨家獻唱給台東，誓言將會有超大陣仗規格演出，大家體力記得保留好一起在台下躁起來！

臺東縣政府以「東漂去旅行」為主題舉辦2023跨年演唱會，在12月31日晚間6點於臺東市海濱公園熱鬧開唱，打造全臺最強跨年演唱會，表演陣容包括3大男神青峰( 吳青峰)、熱狗 MC HotDog、盧廣仲、周湯豪&比莉、2大女神家家（Jia)、林愷倫 Karencici，以及Matzka、Suming 舒米恩、Zooey Wonder 黃玠瑋、Ponay的原式大樂隊、Girls女聲、高偉勛、那屋瓦少女隊、Hijay等實力歌手，晚會並由陳漢典、DJ咖啡糖賢齡擔綱。

超強的2023台東跨年晚會演出名單。圖／杜淑諭提供

饒慶鈴縣長也宣布一個好消息，受到0918地震影響中斷的臺鐵花東線玉里到富里路段，將於12月28日全線恢復通車，並於11月30日起恢復台北-台東12月28日以後列車訂票，12月2日開放元旦假期疏運訂票服務。民眾請至台鐵官網提早預訂前往台東的火車票。

不只超強卡司陣容，更有今年剛獲得第57屆金鐘獎最佳導播獎的陳美而導播掌舵，要給現場民眾和收看轉播的觀眾最棒的聽覺、視覺饗宴。就算無法一起來現場同樂，也可透過超強轉播平台零時差觀賞2023全台最強跨年晚會「東漂去旅行」。除了全程網路直播外，晚上8點開始將在TVBS 56台頻道播出，相關平台如下：18:00~00:30 網路直播 ：食尚玩家FB、食尚玩家YOUTUBE頻道。20:00~00:30 電視直播 ：TVBS 56頻道、MOD TVBS精彩台、TVBS ASIA台