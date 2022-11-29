2022贊美盃高球公益賽 南寶球場精彩落幕

「2022贊美盃高球公益賽」於11/25在南寶球場精彩落幕！這場公益賽超過220名全國各地的高球愛好者報名參加，當日上午8點半球員依序報到領取精美超值的出賽好禮，9點半集合了全體參賽選手大合照並佈達賽事注意事項及提醒大家公益賽捐款箱的所在洞別後，隨即在A區第一洞進行貴賓開球儀式，主辦單位邀請了贊美酒店董事長郭文俊、台南市體育總會理事長吳志祥、高爾夫雜誌社長蕭慈葦、Trust Golf董事長林三貴、國家教練曾秀鳳及統一獅首席教練高志綱，共同擔任公益賽的開球貴賓，最後在台南市體育總會理事長吳志祥的鳴笛下，現場所有球員共乘55輛球車依序出發至球場的27洞同步開球，熱鬧揭開公益賽的序幕。

這次大會特於南寶球場的A3、B2、C5短洞設置公益捐款箱，為了吸引選手的公益參與只要捐款200元以上就可獲得價值300元的Trust極光藍皮革球一條，同時若開球上果嶺還可額外獲贈價值400元的Golf Pride握把一個或開球Tee一盒，因此幾乎所有選手都備好紙鈔熱心做公益，並在美麗的SG大使熱情推廣下贈品兌換一空，只能說大家的公益之心熱情滿滿！

2022贊美盃高球公益賽吸引超過220名全國各地的高球愛好者報名參加。圖／鍾豐榮攝影

為了做公益，「南區長春高爾夫聯誼會」會長蔡麗容更號召20名會員集體報名，其中不乏長春職業老師共襄盛舉，除了捐款做愛心也下場與同組球友分享擊球技巧，讓參加這場公益賽事的球友有機會提升了技術水平。

賽後於贊美酒店宴會廳進行公益受贈儀式及頒獎晚宴，由贊美酒店董事長郭文俊先行致詞感謝所有的贊助廠商及參賽選手揭開晚宴序幕。公益賽以「心德慈化教養院」為受贈對象，主打「您捐多少，贊美就捐多少」，賽事募集之款項將由贊美酒店等額加碼捐出，經由統計在球場的公益捐款箱共募得了74200元，贊美酒店等額加碼湊齊整數15萬元整，由贊美酒店郭文俊董事長代表全體選手捐贈象徵性的大支票給心德慈化教養院，同時由曾仲豪院長上台受贈並致感謝詞。郭董事長表示，這次公益賽事徹底發揮了拋磚引玉效益，郭董事長的中山企研所同學陳伯昌捐10萬、企業友人長拓不動產董事長林文進及和昌精密董事長梁明清各捐兩萬、善化國中同學蘇雪紅等共18位每人樂捐一萬；南區長春職業選手吳宏文老師更捐出個人收藏的哈雷機車紀念球桿袋現場義賣且標出了2萬元高價，並以得標者名義捐贈給心德慈化教養院。

大會在南寶球場的A3、B2、C5短洞設置公益捐款箱，一共募得74200元，贊美酒店等額加碼湊齊整數15萬元，由贊美酒店郭文俊董事長代表全體選手捐贈象徵性的大支票給心德慈化教養院！圖／鍾豐榮攝影

接著是所有參加晚宴的貴賓們期待的頒獎及摸彩活動，男子總桿冠軍由統一獅職棒選手胡金龍以驚人的69桿勝出，並捐出冠軍紀念錶愛彼特機械手錶做義賣捐款，各善心人士爭相出價最後以6萬元的高價標出再次為晚會拉出一波高潮。女子總桿冠軍則為黃春金；其他名次分別為男子淨桿冠軍李傳隆、亞軍涂祥雄、季軍劉安益，女子淨桿冠軍李美琇、亞軍瞿堯、季軍林美瑞。

最後在眾人的歡呼聲中頒發其他技術獎項及摸彩獎項後，來到大會晚宴的最高潮「一桿進洞」頒獎儀式，由網路高爾夫社團「高爾夫幹話團」提供6輛Gogoro電動機車在南寶球場的6個短洞做為一桿進洞獎，最後由蔡加豪選手在A區第8洞幸運擊出一桿進洞，而獲得該獎項並為「2022贊美盃高球公益賽」畫下完美的句點！

本次賽事雖是首屆舉辦但看的出來主辦單位的用心，賽事規格以TPGA的等級規劃，凡舉賽前的記者會及公益大使的推廣、賽事球場布置、參加獎禮品、美食餐車規劃、貴賓開球、選手編組出發流程、職業御用攝影師拍攝服務、公益活動規劃、晚宴場地安排等，都為業餘賽事立下了活動標竿，參賽選手無不讚賞主辦單位的細心規劃並開心參與這場高規格的賽事，爭相期待並預約明年賽事的參與一起攜手做公益。