重新定義駕馭樂趣 Ferrari 296 GTS正式登臺

今年四月，Ferrari 296 GTS於躍馬品牌官方社群平台及網站中重磅揭幕。全新躍馬雙座Berlinetta敞篷跑車採用後中置引擎配置，並承襲Ferrari 296 GTB的美形設計與尖端造車科技，不論在賽道上極限操駕或是日常駕駛均可帶來純粹的駕馭激情。今天(11/29)，Ferrari Taiwan法拉利臺灣也正式在Ferrari 法拉利臺北旗艦展示中心正式揭開Ferrari 296 GTS的神祕面紗。全新Ferrari 296 GTS預訂售價含原廠標準配備為18,220,000元。

Ferrari 296 GTS承襲首次應用於Ferrari 296 GTB動力系統，同樣採用全新120° V6渦輪增壓引擎，內燃機最大輸出功率高達663 cv，搭配源自豐富賽道經驗；輸出功率為167 cv的電動馬達。全新敞篷跑車更是首款搭載躍馬廠徽的Ferrari法拉利V6敞篷公路跑車，其綜效輸出功率高達傲視同級對手的830 cv，提供無與倫比的極致性能與別具特色且震撼人心的美妙聲浪，賦予全新V6敞篷跑車更為迷人且無法抗拒的駕馭樂趣。

296 GTS的命名將其總排量(2.992升)、氣缸數(6)與GTS(Gran Turismo Spider)縮寫進行組合，充分展現Ferrari法拉利致敬經典並展望未來的雙重願景。Ferrari 296 GTS的PHEV插電式混合動力系統確保其具備卓越的實用性與零遲滯的油門反應，更在eDrive純電模式下的續航里程可達25公里。透過緊湊的車身造型、創新的動態控制系統以及精雕細琢的空氣動力學設計，新車提供令駕駛者驚歎的靈敏操控與即時反應。其動感優美的設計和極其緊湊的車身設計，充分展現新車獨具魅力的現代設計語彙。同時設計上也從1963年的Ferrari 250 LM等車型中汲取靈感，盡顯純粹風格與優異功能性的完美結合。

Ferrari 296 GTS旨在將Ferrari 296 GTB簡潔精緻的線條感以更加鮮明的方式呈現出來。在敞篷開啟時，新車展現出躍馬敞篷跑車無與倫比的優雅美感。Ferrari 296 GTS搭載史無前例的敞篷跑車架構，由此揭開躍馬品牌的嶄新篇章。設計師希望保留Ferrari 296 GTB的主要特徵，但要實現這一目標，必須針對技術零件的尺寸進行深入研究。從結果可見，新車的設計重點在於將敞篷結構完美結合於流暢的車身中，並賦予跑車一眼認出的鮮明特徵，簡化設計的同時更將其轉化為出色的流線造型。

Ferrari 296 GTS的引擎艙經過重新設計，可完美整合可折疊式硬頂敞篷，這意味著在敞篷閉合時，引擎聲浪的豐富音色和音量與Ferrari 296 GTB旗鼓相當。針對全新的座艙幾何造型，排氣共振系統也進行了相應的優化。當敞篷開啟時，新車可帶來耳目一新的駕駛體驗：可折疊式硬頂敞篷設計讓V6引擎的絕美聲浪傳回座艙時更顯暢行無阻。此外，可折疊式硬頂敞篷設計確保了無與倫比的駕乘舒適性。當敞篷開啟時，新車能夠展現流暢動感的設計；當敞篷關閉時，其輪廓造型與Ferrari 296 GTB相似。而在車速不高於45公里/小時的情況下，輕量化的可折疊式硬頂敞篷僅需14秒便可輕鬆開啟或關閉。車身與頂篷的分隔線位於B柱上方。因此，可折疊式硬頂敞篷分為兩部分，於引擎前方折疊收納，以確保引擎艙的散熱效果與整車設計的平衡美感絲毫不受影響。同時，設計師在引擎蓋後方改為透明材質，讓全新V6引擎不受敞篷車型限制，依舊清晰可見。敞篷開啟時，座艙與引擎區由高度可調節的玻璃後車窗隔開，即便在高速行駛時，也能確保最佳的乘坐舒適性。