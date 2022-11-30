第一次露營輕鬆上手 榮獲德國紅點設計大獎

露營的迷人之處，在於拋下都會生活的吵雜，走進山林間，住進寧靜的天然大地，享受最自然的環境，放下喧囂，擁抱安寧，三五好友或親子一起享受短暫的戶外安寧。電影型男飛行日誌裡，喬治克隆尼曾對菜鳥新人解釋快速通關的重要性，對於他們一年要飛行300天的人而言，省時、效率是旅程裡的最大關鍵，而在寶貴的周末出遊日裡，簡化惱人的帳篷設置步驟，省下搭設搭帳時間，就能更開心、更專注地與家人享受大自然之美。

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X型結構帳篷，30秒快速收搭，省去搭帳時間，快速帳設計榮獲德國紅點大獎，TURBO TENT 也因此把快速帳設計從台灣推向國際，在疫情下的時代，一同引領戶外運動風潮，在營區中，turbo tent 的快速帳設計，形成一股風潮，良好的收搭體驗下，省去的時間，多享受戶外的美景，吸收野外的芬多精，促進家人朋友間的感情。

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有別於一般傳統的帳篷教學，近年turbo tent 配合時代的演進，開始收錄各項資訊於專屬line上，藉由科技的幫助，啟動個人化的服務與售後完整的教學，消費者只要有任何問題，呼叫官方line，皆有豐富功能可以立即幫忙，曾經使用過的露友曾分享，在營地搭設過程中，突然忘記流程，開啟官方line， 圖片與文字的解說外，還有搭設影片可以觀看，解決搭帳時的不安。

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如果可以有戶外豪宅，誰會挑選小套房呢？一房一廳在現在的戶外正流行，台灣是一個多雨的島國，所以露營在外，總是會遇到一點下雨，尤其是山區地形，在冬季容易產生雲霧，讓我們的露營生活沈浸在雲霧飄渺中，這時候一房一廳就顯得特別重要，因為大家都會需要躲在客廳的空間裡。此外露營到了傍晚，煮起熱騰騰的鍋物時，為了不讓大自然的昆蟲也來參與分享，躲在一廳內也是大家自然的直覺。

Tourist270是現下最熱門的一房一廳款式，對於露營剛入門，非常友好，快速帳設計，好搭好收，又可容納小家庭的人數，搭配營柱還能撐起小屋簷，簡單的客廳讓小家庭可以煮飯、暢談，有小孩的家庭，也可以在屋簷下玩耍，在野不怕豔陽或下雨了。

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TURBO TENT 最為人津津樂道的暢銷品—-LITE 300，一房一廳八人快速帳，不僅實現快速收搭，更可容納至8人的超大空間，挑高的帳棚設計，讓台灣的許多家庭愛不釋手，最特別的地方在於有專屬的連接帳篷，從一房變兩房，更有專屬門片可以使用，完美的包覆性，提升露營體驗，讓露營也能變奢華享受。