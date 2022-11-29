聖州專利技術『3D®』汽車踏墊再度榮獲台灣精品獎

近年來全球吹起一股戶外活動風潮，如露營、車泊、SUP等活動廣受歡迎。然而，不少愛車人士對如何有效維持車室清潔深感困擾，特別是台灣位處亞熱帶地區，陰雨潮濕的天氣更易讓車室毛毯因吸附水氣產生黴菌異味。3D®卡固立體汽車踏墊運用表層TPR材質的良好防水性，搭配立體高邊，能有效阻隔泥沙、塵土、水氣等直接沾附車室毛毯，更具備簡單易清潔的特性，深獲車主以及汽車美容業者讚賞。

聖州企業創辦人 楊明舜 董事長。圖／聖州提供

第31屆台灣精品獎於11月23日舉行頒獎典禮 ，在交通運輸精品的類別當中，聖州企業旗下品牌「3D®」再度以旗下「專用型卡固立體汽車踏墊」及「專用型菁智立體汽車踏墊」摘下精品獎殊榮。由於台灣精品獎一向是代表台灣產品在研發、設計、品質與行銷四項領域皆達頂尖標準的產業盛事，聖州企業董事長楊明舜除了對評委的肯定致意，也點出品牌之所以能夠獲獎的關鍵，在於聖州企業的每一款產品皆在細節精雕細琢，讓腳踏墊不僅只是配件，更是車室時尚風格的展現。加上有獨家專利技術為產品功能大幅提升，展現聖州企業致力打造世界頂尖工藝的汽車周邊配件的極致目標。

聖州針對純電車族群開發「3D®菁智立體汽車踏墊」．採用簡約線性設計，能展現電車車主獨特品味。圖／聖州提供

專車專用3D®菁智立體汽車踏墊 質感簡鍊 • 電動車車主首選

根據統計，2022年台灣前七月國內新領牌電動車總數達6,444輛、年增67％，顯示車市正出現一波「油轉電」的熱潮！聖州也針對純電車族群開發「3D®菁智立體汽車踏墊」，大面積的簡約線性設計質感一流，與常見的平整式腳踏墊相比，更能強調電車車主個人獨特魅力及品味，讓腳踏墊搖身一變成為展現車主個人風格的單品！

全球多國專利認證 MAXpider®專利技術 提供最安全的行車體驗

除了滿足易清潔、以及展現車主品位的需求。行車安全更是每一位汽車車主最關心的要素。特別是國內外因腳踏墊位移突卡油門造成的狀況時有所聞。為提升行車安全，聖州獨家發明『MAXpider®』止滑技術，特有的專利纖維在踏墊底層能夠全面抓合車室毛毯，可大幅降低因踏墊位移而導致的安全疑慮，讓車主開車更加安心。

3D立體汽車踏墊「尊榮」系列（深棕色）。圖／聖州提供

楊明舜表示，聖州企業致力打造立足世界頂尖工藝的汽車周邊配件，對物件質感嚴謹追求，依循這樣的理念與嚴格的要求，3D®在每處細節精雕細琢，讓腳踏墊不僅只是配件，更是打開車門後，彰顯車主個人特色的最大亮點，要讓車主的每一步，都擁有世界精工級的質感。3D®旗下另有「雅緻」及「尊榮」兩大系列立體汽車踏墊，均採用高品質紗線製成，不僅耐磨、富彈性、觸感柔軟厚實，也容易清潔，濕擦、乾擦等都適用，且尊榮系列更有多達9種色彩，提供多元選擇，全方位滿足愛車人士追求個人品味的需求。