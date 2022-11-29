班鐵翔梅開三度 最愛另有其人 Women 我們不知道的事

實力演員班鐵翔剛辦完一場成功的個人演唱會，演唱會叫好叫座，頗受各界矚目，演藝生涯中又多了歌手身份，演唱會後更是約訪，約唱不間斷。

今年第59屆金馬獎頒獎典禮，星光紅毯大道上更見他亮麗現身，影迷驚豔連連！千百忙中，更是抽出時間，南至高雄參與公益演出，為受虐兒發聲獻唱，和妻子CeIine不遗餘力的協助募款，幫助極弱勢的孩童。

演唱會前後，班鐵翔戲約不斷，同時期有兩部電影開拍，班鐵翔不愧是實力演員，在時間和角色交疊之下演出，仍能安然自若，以最佳狀態，詮釋出最完美的劇中人物形象，在剛開鏡的電影WOMEN 我們不知道的事，與影后應采靈，三度合作演出，大家笑稱再續前緣，梅開三度，戲裏戲外的老婆，感情濃得化不開，應采靈允諾會好好照顧戲中老公，戲外正牌老婆CeIine，開心放心地說道老公能接拍此片幸運又幸福。

WOMEN 我們不知道的事一片，由台大碩士學霸導演劉潤成(花導)，羅潤財(海導)，雙潤導演，連手執導，以花導親身經歷，以生命影響生命真實人生改編，班鐵翔特别讚許劇組團隊，單是前置作業就細緻周到，認真用心的規劃籌備，每個環節，方方面面顧全，非常難得。

班鐵翔和兩位導演，也是相知相惜，同感一靈，支持互挺的好哥兒們！班鐵翔更豪氣發出预言，此戲必定能拿下各大獎項！

同劇演員帥氣高大的姜康哲也二度和班鐵翔合演父子！金鐘視后朱芷瑩飾演兒媳婦！還有一亮眼新人聖誔家婕，才貌雙全，唱演俱佳！

班鐵翔另一部電影”老狐狸”，也于12/29的今天，開鏡同時開拍，影迷們就敲碗等待好戲吧。