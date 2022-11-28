專業升級！日本普利司通首家2.0概念店在屏東正式開幕

日本普利司通輪胎秉持最專業技術與設備，提供最佳服務品質，全新升級的日本普利司通2.0概念店日前在屏東縣東港鎮沿海路15號正式開幕啟用！已在屏東當地經營達27年之日本普利司通宏通輪胎館，透過2.0概念店的落成啟動，從「技術業」朝「服務零售業」邁進，為廣泛的客戶提供高標準的服務，創造更好的產業競爭力。

日本普利司通以核心產品輪胎為主，結合集團頂尖的輪胎實力技術與台灣市場結合，自1996年起設立首家連鎖輪胎館，至今已近25年，透過連鎖店制度，除了開拓專業渠道，日本普利司通也成為第一家利用輪胎館連鎖店了解台灣消費者對輪胎質量要求的輪胎品牌，目前全台已有近200座據點，是店家數量最多的輪胎品牌。

日本普利司通輪透過2.0概念店的加速啟用，朝「服務零售業」邁進，以提供高標準服務。 圖／日本普利司通提供

日本普利司通首家2.0概念店，除了硬體更新以提供車主舒適環境和等候空間之外，更致力提升技師專業化、流程標準化、資訊透明化、服務親切化規格，讓2.0概念店升級全面到位。日本普利司通台灣營業協理賴界宇表示：「身為輪胎的領導品牌，2.0概念店的發展理念即是從客戶的聲音出發，反映於市場面，透過公開價格資訊、技師裝修輪胎的完整服務流程，兼具車胎裝配及補修保養等多樣化組合，預期可增加10%新客數，並可提高進口車服務比例至50%！」升級2.0概念店後，輪胎保養廠也能如同汽車銷售門市一樣，擁有明亮寬敞的空間，對員工來說，不但更有自信銷售，也提高了工作效率，更有品牌向心力。

日本普利司通台灣營業協理賴界宇進一步表示：「近年台灣輪胎消費市場不斷朝更高端、滿足更高體驗需求的方向前進，除了大尺寸輪胎車款需求增加了37%，我們也觀察到，台灣消費者不只要求輪胎品質，也開始看重輪胎門店的服務。」為此，日本普利司通2.0概念店的建立，可望有助提升台灣整體輪胎更換技術和品質。繼首家2.0概念店在屏東落成後，未來將逐步擴大至全台各地，以提供消費者更優質的服務。