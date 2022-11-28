和泰集團yoxi移動公益幸福行動 前進臺中捐贈千趟弱勢兒少交通接送

和泰集團運用本業交通共享移動服務推動「移動公益幸福行動」，透過車輛捐贈及yoxi接送服務來幫助更多人邁向美好生活。2022從新北市出發，至今已協助近700位的弱勢兒少就醫、就學、短程出遊，以及社工特殊勤務接送、物資配送。下半年和泰集團攜手純青基金會，將服務面擴大至臺中，一共捐贈1,000趟弱勢兒少交通接送，並於日前於臺中市愛心家園早期療育中心舉辦「移動公益幸福行動」捐贈儀式，由臺中社會局彭懷真局長代表受贈，期待藉由和泰集團本業資源及純青基金會支持，解決弱勢兒少在生活中移動的不便利。

和泰集團以服務對象的真人故事改編拍攝yoxi公益短片，呼籲大眾一同關注弱勢兒少議題！ 圖／業者提供

「移動公益幸福行動」自啟動以來，接送趟次已近400趟，累計里程約1,883公里，超過30位yoxi司機投入，服務近700位弱勢兒少。捐贈臺中的1,000趟yoxi接駁，以發展遲緩的早期療育兒童為首要服務對象，他(她)們因發展遲緩，需要到特殊學校上學及到醫療院所進行復健，舟車勞頓讓其成長之路更為艱難，有了和泰集團提供的yoxi服務，家長負擔減輕許多，也讓孩童有了更舒適的移動；臺中市社會局彭懷真局長表示，感謝和泰集團與純青基金會看見弱勢兒少的需求，願意提供資源，讓孩子們在就醫、就學的路上不再那麼辛苦。和泰汽車管理本部劉松山協理表示，為了讓更多集團同仁共同參與，並帶給弱勢家庭更溫暖的陪伴，將於12月與臺中社會局合作舉辦邀請弱勢兒少出遊的「yoxi移動公益幸福日」，結合yoxi接送以及和泰集團志工協助，陪伴孩子們幸福長大，創造快樂美好的童年回憶。