新竹林管處邀親子家庭探索觀霧繽紛色彩

12月份的觀霧時值變色葉植物彩繪的季節，臺灣紅榨楓為天空增添一抹抹鮮豔的橘紅色塊，林務局新竹林區管理處特別舉辦「小小植物觀察家-我的圖文筆記書」主題活動，邀請小朋友擔任小小植物觀察家探索秋末冬初的觀霧。

臺灣紅榨楓一抹一抹高掛樹上的橘紅色塊吸引眾人目光。圖/森之形自然教育團隊提供

「小小植物觀察家-我的圖文筆記書」主題活動將在 12 月 18 日（日）上午10點30分至下午3點於觀霧國家森林遊樂區舉辦，由具專業經驗豐富的森之形團隊老師引導小朋友仔細觀察、發覺觀霧秋冬季的特色植物、欣賞中海拔山區美麗的變色葉地景，並透過圖文創作的方式更深入認識植物形態，同時邀請家長共學、擔任輔助的角色，在活動進行中協助孩子完成屬於自己的學習作品。

果熟的季節，民眾可在落葉堆上尋找落果（圖為森氏櫟落果）。

新竹林管處處長夏榮生表示，觀霧國家森林遊樂區的四季皆有季節限定的景觀特色，其中包含許多具有季節特色亮點物種，包括春季的櫻花、杜鵑花，夏季的紫花鳳仙花、黃花鳳仙花、棣慕華鳳仙花，秋冬季的變色葉紅葉景觀等，都非常適合做為觀光遊憩及生態教育的應用素材，本次活動於11月28日（一）中午12點起開放網路報名，招收國小2~6年級之親子家庭，名額有限及早購票可享早鳥八折優惠。

「小小植物觀察家-我的圖文筆記書」活動內容、收費方式及報名連結為https://www.accupass.com/go/2022-06-Guanwu ，活動諮詢可私訊觀霧國家森林遊樂區臉書粉絲專頁，或於平日上午 9 點至下午 5 點間電洽 0963511973 （森之形自然教育團隊），更多活動訊息可逕覽台灣山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw/）及「觀霧國家森林遊樂區」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/GuanwuNationalForest/）。