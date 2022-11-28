工商社慶44周年有禮 25萬元獎品大放送

工商時報自1978年創刊至今，一路走來始終堅持專業理念，追求優質新聞報導，內容含括財經要聞、國際大陸、證券、金融保險、基金理財、房地產、傳產及科技產業等重要新聞，期為讀者提供更寬廣的視野，伴隨讀者與世界政經脈動同步。長年報導內容備受企業主、高階經理人、國際商務專業人士等菁英讀者青睞，已是目前台灣最大的財經專業媒體。

工商時報將於12月1日迎來44周年，為感念各界讀者長久以來的支持，於11月29日至12月11日為期13天特舉辦「工商時報44周年社慶」活動。誠摯邀請讀者與各界先進一起共襄盛舉、歡慶同樂，祝福工商時報44周年生日快樂！

工商時報規劃雙重好康活動：第一重活動「工商之友讚出來」、第二重活動「推薦好友同歡樂」，更用心準備了總獎品價值超過新台幣25萬元，共186個豐富獎品，希望讓讀者開心有感同歡樂。

本次活動也獲得共多家廠商贊助部分獎品，特此感謝adGeek 艾得基客、讀書共和國網路書店、Blueseeds 芙彤園、Dia-b thé 有機草本茶、Fuyoshi 富兒仕、GAMFORCE 電競嘉年華、捲捲毛寵物旅館、友享咖啡等廠商熱情參與。

第一重活動「工商之友讚出來」

只要填寫簡單資料、完成登錄活動，再以5星好評鼓勵，即可參加抽獎。包括 iPad 平板、東元除濕機、日系美型多功能電烤盤、精油福袋、濾掛式咖啡包…等獎項，共有104項獎品，總值超過新台幣10萬元，而且只要參加就免費獲得工商e報一個月期（價值400元）的好禮，現在就去參加。

登錄網址：https://utm.to/4l3fw4

第二重活動「推薦好友同歡樂」

此為會員專屬活動，感謝工商會員的長久支持，也盼能透過會員的推薦，讓更多人知道工商e報。只要推薦成功即享抽獎資格，第二重準備了82項獎品，總值約新台幣15萬元，祝每一位會員都能幸運中獎！

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更多工商時報44周年社慶活動說明，請查閱活動網頁：https://ctee.com.tw/topic/44th-anniversary